Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và hoàn thiện học bạ số

Nội dung tập huấn tập trung vào những yêu cầu cấp thiết phát sinh từ quá trình tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thông tin về điểm trường chính, phân hiệu, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự và học sinh trên CSDL ngành; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trên môi trường số.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tra cứu cơ sở dữ liệu trên máy tính tại Trường Trung học phổ thông Lục Nam (phường Lục Nam).

Thời gian qua, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại Bắc Ninh được triển khai với quy mô lớn. Từ 1.122 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trước sắp xếp, đến tháng 9/2026 toàn thành phố còn 551 cơ sở (giảm 571 đầu mối, tương đương 50,8%). Trong đó bao gồm: 164 trường mầm non; 151 trường tiểu học; 154 trường trung học cơ sở; 22 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; khối trung học phổ thông giữ nguyên theo kế hoạch của UBND thành phố. Đến nay, các thủ tục về quyết định tổ chức lại, con dấu, tài khoản, mã trường của các cơ sở sau sắp xếp đã cơ bản được hoàn thiện.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, CSDL ngành chính là công cụ quản trị hiện đại, giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về quy mô trường lớp, đội ngũ và người học để hoạch định chính sách phù hợp. Việc chuẩn hóa dữ liệu hướng tới mục tiêu bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ hạn chế tối đa tình trạng sai lệch và trùng lặp thông tin.