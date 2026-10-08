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Dự báo thời tiết ngày 8/10

Báo Lào Cai
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Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ phổ biến khoảng 20-31 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, ngày nắng nhẹ, đêm không mưa; nhiệt độ phổ biến khoảng 13-31 độ C; riêng khu vực vùng cao như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải đêm về sáng trời rét đậm, rét hại.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-810-post911400.html