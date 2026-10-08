Nhà cửa chìm trong nước, khu biệt thự ở TP.HCM dùng máy bơm vẫn chưa thoát ngập

Sau trận mưa to tối 7/10, một số tuyến đường tại TP.HCM đến chiều 8/10 vẫn còn ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TP.HCM ngập từ chiều tối 7/10 đến chiều 8/10 nước vẫn chưa rút.

Tình trạng ngập trên đường Nguyễn Văn Khối khiến xe cộ chật vật di chuyển giữa biển nước.

Những biển cảnh báo được dựng lên. Đoạn đường khoảng 300 m từng có thời điểm nước dâng sát yên xe máy.

Đây đã là ngày thứ 2 người dân khu vực này sống chung với ngập.

Nước ngập từ lòng đường tràn lên vỉa hè đường Nguyễn Văn Khối, khiến người đi bộ không còn nhiều khoảng trống để tránh dòng phương tiện và nước dồn từ mặt đường.

Bà Lê Thị Hương lội bộ về nhà. Bà cho biết nước từ tối qua tới giờ vẫn chưa rút, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Công viên làng hoa Gò Vấp nước ngập lên láng.

Nước ngập phủ mặt đường trong nhiều giờ, khiến người đi xe máy phải tìm cách vượt qua những đoạn nước sâu.

Nhiều người dân cho biết, khu vực này cũng thường xuyên bị ngập nhưng ngập kéo dài và sâu là hiếm khi xảy ra.

Tại khu dân cư Cityland Park Hills - phường Gò Vấp, nước tràn xuống các tầng hầm sau trận mưa tối 7/10. Một số hầm để xe ngập hơn 1m, nhiều xe máy và tài sản bị ngâm trong nước.

Đến chiều 8/10, việc khắc phục vẫn chưa xong, đồ đạc, vật dụng của các gia đình vẫn còn ngổn ngang.

Một người dân cho biết, trận mưa to chiều 7/10 khiến nước tràn vào rất nhanh. Chỉ sau 30 phút từ 17h đến 17h30 là nước đã tràn vào tầng hầm, chỉ kịp đưa một số xe máy lên trên còn nhiều vật dụng, hàng hoá đều bị ngập trong nước.

Nhiều đồ đạc, nguyên vật liệu sản xuất bị hư hại.

Tầng hầm của một căn nhà trên đường số 7, khu dân cư Cityland Park Hills vẫn đang tiếp tục được bơm nước ra ngoài mới có thể vào dọn dẹp.

Với những người sống tại đây, trận ngập lần này không chỉ gây thiệt hại mà còn khiến họ không khỏi lo lắng trước nguy cơ bị ngập trong những trận mưa tới, khi dự báo TP.HCM vẫn còn tiếp tục có mưa.