Mưa lớn kèm dông lốc làm vườn cây của 32 hộ dân ở Gia Lai bị thiệt hại

Trước đó, chiều 6-10, tại thôn Ia Blan có mưa lớn kèm gió lốc mạnh, khiến nhiều diện tích điều, cà phê, tiêu bị thiệt hại.

Clip: Điều ngã đổ do mưa lớn kèm gió mạnh. Thực hiện: HỮU PHÚC

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vườn điều bị ngã đổ ngổn ngang. Những cây điều hàng chục năm tuổi bật gốc, gãy thân.

Điều ngã đổ làm nhiều cây tiêu đang cho quả cũng bị kéo ngã. Và hàng loạt cây cà phê trồng xen canh bị điều đè gãy.

Cây điều bật gốc. Ảnh: HỮU PHÚC

Trên các khu vườn bị thiệt hại, người dân khẩn trương dùng cưa cắt thân, cành điều, thu gom để giải phóng diện tích canh tác.

Để xử lý mảnh vườn ngổn ngang của gia đình, vợ chồng chị Hà Thị Thủy thuê 5 người hỗ trợ. Những cây điều khoảng 30 năm tuổi được cắt thành từng khúc, tập kết lại để thu dọn.

Gia đình chị Thủy ước tính, mưa lớn kèm gió mạnh làm khoảng 50 cây điều bị thiệt hại hoàn toàn. Khoảng 200 cây tiêu, cà phê ảnh hưởng theo. Thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Người dân cắt bỏ cây điều bật gốc. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo lãnh đạo thôn Ia Blan, thống kê bước đầu, có khoảng 900 cây điều, cà phê, tiêu của 32 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện thôn tiếp tục mở rộng thống kê để xác định đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo UBND xã Ia Krái.

Thu dọn cây điều bị ngã đổ. Ảnh: HỮU PHÚC

Thu gom gỗ điều. Ảnh: HỮU PHÚC