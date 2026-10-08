El Niño dự báo đạt cường độ kỷ lục cuối năm 2026

El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại một số khu vực trên thế giới. Ảnh minh họa: Pexels

Theo Reuters ngày 8-10, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Niño tiếp tục mạnh lên, đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn mức trung bình khoảng 3,7°C trong giai đoạn tháng 10-12, vượt kỷ lục 2,6°C ghi nhận vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những đợt El Niño mạnh nhất kể từ năm 1950.

Theo Tổng thư ký WMO Celeste Saulo, đại dương hiện ấm hơn bất kỳ thời điểm nào từng được ghi nhận, đồng nghĩa với việc lượng nhiệt có thể giải phóng vào khí quyển cũng lớn hơn.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng cảnh báo El Niño đang mạnh lên nhanh chóng, với 75% khả năng đạt cường độ đặc biệt mạnh trong giai đoạn tháng 10-12. Hiện tượng này có thể khiến nhiều khu vực tại Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Á, Đông Á và Nam Mỹ mưa nhiều hơn bình thường, trong khi phía tây Thái Bình Dương, tiểu lục địa Ấn Độ và một số vùng Trung Mỹ đối mặt với nguy cơ khô hạn.

El Niño xảy ra khi nước biển vùng nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên bất thường, làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa tại nhiều khu vực trên thế giới. Hiện tượng thường xuất hiện theo chu kỳ 2-7 năm, có thể gây hạn hán nghiêm trọng ở một số nơi và mưa lớn, lũ lụt ở những nơi khác.

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago, được Reuters dẫn hồi tháng 9, ước tính nắng nóng liên quan đến đợt "siêu El Niño" năm nay có thể khiến số ca tử vong trên toàn cầu tăng thêm tới 451.000 người trong giai đoạn tháng 6-2026 đến tháng 2-2027.