El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên và đạt đỉnh vào tháng 12/2026

WMO cho biết hiện tượng thời tiết tự nhiên này sẽ đẩy nền nhiệt trên phần lớn hành tinh lên cao, đồng thời làm trầm trọng thêm những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong Báo cáo Cập nhật tình hình khí hậu theo mùa toàn cầu, WMO nhấn mạnh: "El Nino có khả năng mang lại mức nhiệt cao hơn trung bình cho phần lớn diện tích toàn cầu và làm thay đổi các hình thái lượng mưa, qua đó gia tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt ở nhiều khu vực khác nhau".

El Nino làm ấm nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa trên toàn cầu. Hiện tượng này thường xuất hiện theo chu kỳ từ 2 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng.

Hồ Velence gần Gardony, Hungary khô cạn do nắng nóng kéo dài. Ảnh: THX/TTXVN phát

WMO dự báo nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực nhiệt đới trung tâm và Đông Thái Bình Dương sẽ tăng lên mức kỷ lục trong quý cuối năm (tháng 10 - 12/2026). Sự tăng cường của El Nino sẽ trực tiếp chi phối các hình thái thời tiết, tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế, hệ sinh thái và cộng đồng trên toàn thế giới.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo khẳng định: "El Nino đã hình thành rõ rệt và đang mạnh lên nhanh chóng. Các dự báo của WMO cho thấy có gần 100% khả năng hiện tượng này sẽ kéo dài đến tháng 2/2027, có nguy cơ trở thành một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950".

Theo bà Saulo, bản thân El Nino không tạo ra nhiệt lượng mới cho Trái Đất mà chỉ giải phóng nhiệt lượng đang bị tích tụ trong các đại dương. Bà cảnh báo: "Vùng đại dương mà El Nino đang rút nhiệt hiện là nơi ấm nhất mà chúng ta từng đo được. Đơn giản là có quá nhiều nhiệt lượng sẵn sàng được giải phóng".

Theo các số liệu thống kê, chỉ số đo lường sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương – tâm điểm của El Nino – đã tăng từ mức cao hơn 1,6 độ C so với mức bình thường (vào tháng 6) lên 2,5 độ C (vào tháng 8). Trong quý IV/2026, mức chênh lệch này dự báo sẽ vọt lên khoảng 3,7 độ C. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mức cao nhất kể từ khi các hoạt động quan trắc bắt đầu được thực hiện, xô đổ kỷ lục 2,6 độ C từng thiết lập vào giai đoạn 2015-2016.

Đợt El Nino trước đó đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử và năm 2024 trở thành năm nóng kỷ lục với mức nhiệt cao hơn khoảng 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Dù El Nino thường đạt đỉnh trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, nhưng sự gia tăng nhiệt độ đột biến trên toàn cầu thường sẽ đến muộn hơn.

Trên thực tế, đợt El Nino hiện tại đã và đang tàn phá nghiêm trọng một số khu vực, đặc biệt là tại Trung Mỹ, nơi hạn hán kéo dài đang khiến mùa màng thất bát và vật nuôi chết hàng loạt.