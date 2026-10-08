Từ Tầm nhìn ASEAN 2045 đến cơ hội phát triển cho địa phương

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành tham gia hợp tác ASEAN, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu, học giả và doanh nghiệp; cùng nhiều địa phương trên cả nước tham dự trực tuyến.

Hội thảo là hoạt động nhằm triển khai Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030, góp phần đưa các định hướng hợp tác của ASEAN đến gần hơn với địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đánh giá năm 2026 có ý nghĩa bản lề trong chặng đường phát triển mới của ASEAN, khi các nước bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng 04 Kế hoạch chiến lược về Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội và Kết nối, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu, gắn liền với an ninh và không gian phát triển của đất nước; yêu cầu đặt ra hiện nay là gắn kết chặt chẽ tiến trình hội nhập với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Long)

Trên cơ sở những nội dung trọng tâm trong các Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, đại diện nhiều địa phương đã có những chia sẻ về định hướng phát triển gắn với hợp tác ASEAN trên các lĩnh vực nổi bật như hợp tác đô thị, công nghiệp văn hóa và du lịch di sản, tài chính và đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, logistics và liên kết chuỗi cung ứng.

Các đại biểu đánh giá tiềm năng phát triển của Cộng đồng ASEAN là rất lớn, không chỉ về chính trị-an ninh mà đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư; ASEAN đồng thời là cầu nối để địa phương và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với các đối tác của ASEAN như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ...

Các đại biểu nhấn mạnh việc tận dụng hiệu quả các chương trình, cơ chế hợp tác ASEAN sẽ hỗ trợ thiết thực cho việc thực hiện các kế hoạch phát triển của quốc gia, của từng ngành và từng địa phương. Sự lớn mạnh của mỗi địa phương, doanh nghiệp cũng chính là nền tảng để Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp nhiều hơn cho ASEAN.

Để tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Nhà nước và khu vực tư nhân nhằm đưa hợp tác ASEAN đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, một số ý kiến đề xuất cần thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia hợp tác ASEAN, đặc biệt là các xu thế và cơ hội hợp tác mới ở khu vực.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Trên cơ sở kết quả Hội thảo, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp chuyển hóa các định hướng, cam kết hợp tác của ASEAN thành những cơ hội thực tiễn, góp phần nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân.