Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội

Theo quyết định ban hành ngày 8/10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan này.

Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm

Ba Phó giám đốc trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, gồm các ông Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm cả bốn lãnh đạo là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành đề án tổ chức lại hoạt động của cơ quan trong giai đoạn mới, cùng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động ngày 5/10.

Theo đề án, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, kết hợp các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số.

Mô hình mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung; thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thông tin.

Cơ quan cũng được định hướng tăng năng lực truyền thông chính sách, quảng bá văn hóa, con người và hình ảnh Hà Nội.