Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen De Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm, tiệc chiêu đãi Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống José Raúl Mulino.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama, cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Với nền kinh tế năng động, sở hữu kênh đào Panama, trung tâm kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực, Panama có thể cùng Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ thương mại và hậu cần giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino bày tỏ cảm ơn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama (năm 1979), chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm đổi mới, khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latin.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: VIỆT TRUNG

Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhấn mạnh dư địa hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế - thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: VIỆT TRUNG

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen De Mulino đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích biểu tượng cho truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam. Tổng thống José Raúl Mulino dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Panama do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Panama tại Việt Nam tổ chức.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen De Mulino, đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.