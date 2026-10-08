Lâm Đồng: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên sau đại hội

Hòa thượng Thích Minh Nhật chủ trì buổi họp

Tại phiên họp, Ban Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng thể công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tổ chức Giáo hội được kiện toàn theo địa giới hành chính mới, với 500 đại biểu.

Theo đánh giá tại phiên họp, đại hội diễn ra trang nghiêm, đúng theo kế hoạch chương trình đã ấn định và thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại phiên họp, Hòa thượng Thích Minh Nhật ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tận tâm, trách nhiệm của các ban, tiểu ban, bộ phận phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I.

Chư tôn đức tham dự họp

Theo Hòa thượng, thành công của đại hội là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các lực lượng tham gia phục vụ; đồng thời tri ân đối với những đóng góp ấy.

Hòa thượng cũng đề nghị các ban chuyên môn trực thuộc sau đại hội tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp, đoàn kết và chủ động trong công tác, đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn hoạt động Phật sự.

Tại phiên họp, Ban Thường trực cũng thảo luận việc cử đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc.