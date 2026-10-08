Đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở trong năm 2025. Ảnh: THÀNH LÂN

Trước dự báo thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét từ ngày 8 đến 9/10, để bảo đảm an toàn cho người dân cùng du khách, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ ngày 8/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Ban Quản lý cũng khuyến cáo người dân và du khách hạn chế tham quan bán đảo Sơn Trà khi thời tiết diễn biến bất lợi, chủ động thay đổi lịch trình để bảo đảm an toàn.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khu vực đang trong mùa mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Một số tuyến đường trên bán đảo có thể bị trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cây cối gãy đổ, đá rơi hoặc nước chảy xiết trên mặt đường.

Trước tình hình này, đơn vị đề nghị người dân và du khách cân nhắc, hạn chế di chuyển lên bán đảo khi có mưa lớn, dông, gió mạnh hoặc thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu. Với những hành trình không thực sự cần thiết, du khách nên chủ động thay đổi thời gian tham quan để bảo đảm an toàn.

Trường hợp đang tham quan bán đảo Sơn Trà mà thời tiết chuyển xấu, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn, sấm sét hoặc gió mạnh, du khách cần nhanh chóng tìm vị trí trú tránh an toàn và chủ động rời khỏi khu vực; không cố tiếp tục hành trình hoặc di chuyển đến các điểm tham quan xa hơn.

Người điều khiển xe máy, ô tô cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và đặc biệt thận trọng tại các đoạn dốc, khúc cua gấp, mặt đường trơn ướt hoặc có dòng nước chảy.

Ban Quản lý cũng lưu ý người dân, du khách không dừng, đỗ phương tiện hoặc đứng lâu tại khu vực có cây lớn, vách núi, taluy, nơi có dấu hiệu đá rơi, sạt lở hoặc những vị trí không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, du khách không đứng sát mép vách đá, taluy, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc dòng nước chảy mạnh để chụp ảnh, vui chơi.

Khi gặp đoạn đường bị ngập, có nước chảy mạnh hoặc bị cây cối, đất đá cản trở, tuyệt đối không cố vượt qua. Trong tình huống bất thường, người dân và du khách cần chủ động quay lại, lựa chọn vị trí an toàn và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.