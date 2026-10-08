Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 09/10/2026

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn để giảm ngập trước những đợt mưa lớn liên tiếp vừa qua khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước rút chậm, ảnh hưởng sinh hoạt và đi lại của người dân.