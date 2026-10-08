Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 09/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần ra phía Đông, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi.
Thời tiết: Có mây, đêm không mưa, chiều tối 09/10 có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao đêm và sáng sớm trời rét đậm, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-09102026-GObRSArvR.html