Dự án sửa chữa quốc lộ 30 qua Đồng Tháp tăng tốc về đích

Sau hơn ba tháng tái khởi động, dự án sửa chữa quốc lộ 30 (QL30) đoạn qua xã Tân Hồng đi cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Nhà thầu đang canh thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, tạo thuận lợi xe cộ qua lại cửa khẩu biên giới.

Công nhân thi công gia cố hệ thống thoát nước, vỉa hè QL30.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng chiều 8/10, đoạn QL30 từ cầu Đúc đến cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) sắp hoàn thành công tác sửa chữa.

Các đoạn qua ấp Gò Da (xã Tân Hồng) trước đây hư hỏng nặng đã được thảm lại mặt đường, xe cộ di chuyển dễ dàng, thuận lợi.

Tuy nhiên còn khoảng hơn 1km đoạn cuối tuyến đang thi công lớp đá cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm nhựa. Trên công trường nhà thầu đã tập kết vật liệu nhưng gặp thời tiết bất lợi chưa hoàn thành xong đoạn đường dẫn vào cửa khẩu.

Đoạn đường ổ voi, ổ gà trước đây qua ấp Gò Da (xã Tân Hồng) đã được sửa chữa, thảm lại mặt đường.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Huy, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty CP Xây dựng bảo trì giao thông 719 cho biết, sau hơn ba tháng thi công nhà thầu đã sửa chữa, thảm lại mặt đường các đoạn hư hỏng nặng qua khu dân cư, đảm bảo giao thông êm thuận.

"Khi thời thời tiết khô ráo chúng tôi sẽ thảm 1,3km mặt đường còn lại, đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu trong tháng 10 này", anh Huy khẳng định.

Theo kế hoạch dự án sửa chữa QL30 đoạn qua xã Tân Hồng sẽ xong cuối tháng 10/2026.

Ông Trịnh Minh Đức, cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án (thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam - Cục Đường bộ VN) cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp QL30 qua xã Tân Hồng đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) được chia thành nhiều đoạn với chiều dài 10,7km.

Theo ông Đức trong giai đoạn đầu triển khai, nhà thầu cũ không đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo hợp đồng. Chủ đầu tư buộc phải chấm dứt hợp đồng từ cuối tháng 4/2026 và tổ chức lựa chọn nhà thầu mới.

Sau khi thay thế nhà thầu, dự án triển khai thi công trở lại từ cuối tháng 6. Hiện, gói thầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, sắp cán đích.

"Đến nay, tiến độ đã đạt hơn 85%, đảm bảo xong toàn bộ dự án trong tháng 10/2026. Thời tiết khô ráo, đơn vị thi công sẽ thảm xong mặt đường đoạn còn lại, tạo thuận lợi giao thương hàng hóa khu vực cửa khẩu Dinh Bà qua QL30", ông Đức cho hay.

Dự án sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên QL30 qua xã Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) đi cửa khẩu Dinh Bà gồm nhiều đoạn dài 10,7km. Chủ đầu tư là Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam. Thời gian thi công 120 ngày, giá trị hợp đồng thi công xây dựng hơn 19 tỷ đồng.