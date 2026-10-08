Vùng mưa lớn dịch chuyển lên phía Bắc, Hà Nội sắp mưa giông

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Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 300mm

Chiều tối 8/10, dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung.

Theo đó, suốt hai ngày qua, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn liên tục, tổng lượng mưa phổ biến trên 400mm. Đợt mưa diện rộng này chủ yếu do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động mạnh.

Dự báo viên cho biết, trong đêm nay 8/10, các hình thế trên tiếp tục gây mưa to đến rất to từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng phía Nam Quảng Trị và TP Huế, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần ra phía Bắc. Ảnh: Hoàng Minh

Sang ngày 9/10, khi nhiễu động trong đới gió Đông dịch dần lên phía Bắc, mưa tại khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển và mở rộng ra các tỉnh phía Bắc.

Từ ngày 9-10/10, tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong đêm 9/10 và ngày 10/10, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Dự báo từ ngày 11/10, khi các hình thế gây mưa suy yếu, mưa lớn tại các khu vực này mới có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, do mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, người dân tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp cần đề phòng nguy cơ ngập úng diện rộng. Tại các địa phương miền núi, cần chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Hà Nội sắp có mưa rào, trời tiếp tục se lạnh

Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với thời tiết tạnh ráo, se lạnh và nắng hanh, một số nơi ở miền Bắc trong đó có Hà Nội, sắp xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm nhẹ.

Cụ thể, từ ngày 9-10/10, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đồng thời, toàn vùng vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi thời tiết tại Bắc Bộ khi vùng mưa lớn từ Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Nam Bộ mưa lớn trùng triều cường, nguy cơ ngập tăng cao

Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm nay 8/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng đến ngày 10/10. Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới hoạt động qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngày 8/10 được dự báo là thời điểm mưa nhiều nhất. Từ chiều đến tối, khu vực có mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Ban đêm, mưa rào rải rác tiếp tục xuất hiện.

Trong khi đó, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM và Nam Bộ đang dâng cao do kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Đỉnh triều xuất hiện 2 lần mỗi ngày, vào khoảng sáng sớm và chiều tối. Thời điểm đỉnh triều chiều tối có khả năng trùng với mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.

Đợt triều cường được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 10-12/10. Riêng tại TPHCM, mực nước đỉnh triều có khả năng vượt báo động 3 từ 0,1-0,17m.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, triều cường và có phương án ứng phó, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn trùng với đỉnh triều.