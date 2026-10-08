Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Song hành cùng tốc độ đô thị hóa thần tốc, Hà Nội đang đứng trước thách thức lớn khi bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng. Đứng trước áp lực về kiểm soát bệnh mạn tính, trị liệu phục hồi và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, Thủ đô đã chủ động triển khai một chiến lược an sinh mang tính đột phá và giàu giá trị nhân văn.

Cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đi đầu trong việc tích hợp dịch vụ an dưỡng ban ngày ngay tại các trạm y tế cơ sở. Điểm tựa thông minh của giải pháp này là tối ưu hóa tài sản công: rà soát, tái sử dụng các khuôn viên trường học cũ hay trụ sở dôi dư sau sáp nhập để cải tạo thành trung tâm chăm sóc, tuyệt đối không làm phát sinh chi phí xây mới từ ngân sách.

Hiện tại, 6 mô hình thí điểm tại Long Biên, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc Oai, Việt Hưng và Bồ Đề đã đi vào hoạt động ổn định. Với phương châm "Sáng đến chăm sóc, tối về sum vầy", các cụ vừa được thăm khám y tế, tập phục hồi chức năng, trị liệu thảo dược, vừa duy trì trọn vẹn không khí ấm cúng bên gia đình mỗi ngày. Lối tiếp cận này đánh dấu bước chuyển từ "thụ động chữa bệnh" sang "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa", góp phần giảm tải áp lực đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên.

Hành lang pháp lý cho bước đi đột phá này được củng cố vững chắc bởi Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 và Nghị quyết 80/2026/NQ-HĐND (ban hành ngày 15/7/2026). Được xem là "chìa khóa vàng" mở đường cho nguồn lực xã hội hóa, các chính sách ưu đãi nổi bật bao gồm: miễn 100% tiền thuê đất trong 10 năm đầu và giảm 50% cho giai đoạn tiếp theo, cùng các gói hỗ trợ tín dụng và kinh phí ứng dụng công nghệ AI.

Nhờ định hướng mới, người cao tuổi không còn là đối tượng thụ hưởng trợ cấp đơn thuần mà trở thành nhân tố trung tâm thúc đẩy mô hình "Kinh tế bạc". Điểm nhấn tiêu biểu là Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe rộng 9,26 ha tại quận Hoàng Mai đã chính thức được phê duyệt. Đồng thời, Hà Nội cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động lớn tuổi, giúp các cụ vừa tạo thêm thu nhập, vừa duy trì thể lực và sự minh mẫn.

Nhờ cơ chế phân cấp ngân sách trực tiếp về địa phương để hỗ trợ các điểm an dưỡng ban ngày và câu lạc bộ người cao tuổi, đến nay Hà Nội đã ghi nhận hơn 91% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và trên 95% có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

Bằng sự kết hợp khéo léo giữa "Tài sản công dôi dư + Y tế cơ sở + Xã hội hóa dịch vụ", Hà Nội đã hóa giải thành công bài toán cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và truyền thống gia đình. Biến áp lực già hóa thành đòn bẩy phát triển không chỉ là cam kết chính trị vững chắc, mà còn thể hiện tầm nhìn nhân văn của một Thủ đô văn hiến — nơi mọi thế hệ đều được an hưởng tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc.