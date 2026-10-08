Dự báo thời tiết tối | 08/10/2026
Chiều tối và đêm nay (08/10/2026), trời ít mây, quá trình bức xạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ khiến nhiệt độ giảm sâu xuống mức 21 - 23 độ C. Kết hợp với gió nhẹ, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt về đêm và sáng sớm với độ ẩm dao động từ 58 - 84%.
Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội có xu hướng nắng yếu hơn do mây nhiều dần lên. Nhiệt độ dao động trong khoảng 31 - 33 độ, độ ẩm từ 52-83%. Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới, từ chiều mai đến sáng ngày 10/10, Thủ đô có thể xuất hiện mưa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-08102026-421413.htm