Dự báo thời tiết tối | 08/10/2026

Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội có xu hướng nắng yếu hơn do mây nhiều dần lên. Nhiệt độ dao động trong khoảng 31 - 33 độ, độ ẩm từ 52-83%. Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới, từ chiều mai đến sáng ngày 10/10, Thủ đô có thể xuất hiện mưa.

Hà Phương