Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong chương trình chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai bên dự kiến trao đổi sâu rộng các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD.

Hai nước đang tập trung khai thác dư địa hợp tác, đặc biệt trong kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư, qua đó đưa hợp tác kinh tế tương xứng hơn với tầm vóc quan hệ chính trị đôi bên.