Dự báo mới nhất về giá vàng

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Sau đợt giảm sâu do áp lực từ lợi suất trái phiếu và USD tăng cao, lực mua bắt đáy cùng đà hạ nhiệt của giá dầu đã giúp giá vàng đảo chiều phục hồi ấn tượng vào cuối tuần.

Chuyên gia lạc quan, nhà đầu tư vẫn dè chừng

Giá vàng thế giới mở đầu tuần này ở mức 4.142 USD/ounce và nhích tăng trong phiên đầu. Tuy nhiên, đà đi lên nhanh chóng chững lại vào thứ Ba.

Đến thứ Tư, làn sóng bán tháo đẩy giá vàng giao ngay xuống mức thấp nhất tuần, còn 4.066 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy xuất hiện quanh vùng hỗ trợ đã giúp kim loại quý chặn đà giảm và dần phục hồi.

Xu hướng đảo chiều rõ nét hơn từ phiên thứ Năm, sau khi cuộc đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm diễn ra thuận lợi, kéo lợi suất trái phiếu giảm khỏi vùng đỉnh. Giá vàng tiếp tục đi lên, chạm đỉnh tuần tại 4.207 USD/ounce vào sáng sớm thứ Sáu, trước khi hạ nhiệt về cuối phiên và khép lại tuần giao dịch quanh ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Khảo sát vàng tuần mới của Kitco News cho thấy trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 7 người (chiếm 50%) dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Trong khi đó, 2 người (chiếm 14%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm, còn 5 người (chiếm 36%) nhận định giá đi ngang.

Trái lại, tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Khảo sát với 206 người ghi nhận 93 người (chiếm 45%) kỳ vọng giá vàng tăng, 77 người (chiếm 37%) dự báo giá giảm và 36 người (chiếm 18%) cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đi ngang.

Sang tuần vào thứ Ba, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 9 của Mỹ sẽ mở đầu lịch công bố dữ liệu kinh tế. Tới thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, một trong những thước đo lạm phát quan trọng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến giá vàng.

Đến thứ Năm, hàng loạt dữ liệu sẽ được công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng các khảo sát sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia và Empire State.

Vào thứ Sáu, giới giao dịch sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok. Phát biểu có thể cung cấp thêm thông tin về định hướng chính sách tiền tệ và lộ trình lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.

Giới chuyên gia chia rẽ về triển vọng giá vàng tuần tới

Đánh giá về triển vọng giá vàng thời gian tới, các chiến lược gia hàng đầu Phố Wall đang cho thấy những góc nhìn đa chiều. Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự báo giá vàng sẽ chịu áp lực khi dữ liệu lạm phát Mỹ có thể làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo ông Chandler, để xác nhận hình thành nền giá vững chắc, kim loại quý cần duy trì ổn định trên ngưỡng 4.230 USD/ounce. Ông cho rằng CPI của Mỹ có khả năng sẽ tăng tuần tới. Trong bối cảnh kỳ vọng về lộ trình giảm lãi suất Fed đến giữa năm sau ở vùng thấp, dữ liệu lạm phát trở thành yếu tố gây sức ép lên giá vàng.

Trong khi đó, Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn, trừ khi xuất hiện biến động lớn về địa chính trị hoặc chính trị toàn cầu.

Về dài hạn hơn, chuyên gia này cho rằng các cuộc bầu cử tại Mỹ và nhiều quốc gia khác trong tháng tới có thể trở thành bước ngoặt của thị trường. Kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, qua đó tác động đến đồng USD, lợi suất và giá vàng.

Ở chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định đà phục hồi gần 3% của giá vàng trong nửa cuối tuần này báo hiệu bước ngoặt của thị trường.

Kuptsikevich cho rằng giá vàng còn dư địa tăng trong vài tuần tới, với vùng kháng cự đáng chú ý nằm trong khoảng 4.300-4.350 USD/ounce. Dù vậy, triển vọng này không đồng nghĩa giá sẽ tăng thuận lợi, bởi những rủi ro liên quan đến nợ công và đà phục hồi của đồng USD vẫn có thể cản trở.