Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng trong nước nhích tăng sau một tuần

Sáng 11/10 (Chủ nhật), thị trường vàng trong nước không có điều chỉnh mới so với chốt phiên hôm qua. Ghi nhận giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 8 giờ, vàng miếng SJC đang ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). DOJI niêm yết vàng miếng cùng mức. Vàng nhẫn SJC 99,99% được giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, bảng tổng hợp Simplize sáng 11/10 ghi nhận vàng miếng DOJI và PNJ cùng ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng mức bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 139,6 triệu đồng/lượng. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở chiều thu mua, khiến khoảng cách mua bán giữa các thương hiệu dao động từ 1,5 triệu đồng/lượng (tại Mi Hồng) đến 4,7 triệu đồng/lượng (tại Bảo Tín Minh Châu).

Vàng miếng SJC đang ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở nhóm vàng nhẫn, bảng trực tiếp của SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào, 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ có cùng giá mua vào, nhưng giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng thứ Hai (5/10), khi vàng miếng SJC mở đầu tuần ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá hiện nay cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn SJC cũng tăng tương ứng. Như vậy, sau tuần trước gần như đi ngang, đây là tuần đầu tiên giá vàng trong nước tăng trở lại, theo nhịp phục hồi của giá thế giới.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần quanh 4.194 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại Vietcombank (26.070 đồng/USD), mức này tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Với chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng như hiện nay, người mua 1 lượng vàng SJC sáng 5/10 với giá 143,5 triệu đồng, nếu bán lại theo giá thu mua hiện nay (141,8 triệu đồng), vẫn lỗ 1,7 triệu đồng. Như vậy, giá đã tăng 1,3 triệu đồng/lượng trong tuần nhưng người mua đầu tuần vẫn chưa có lãi.

Người mua ở mức giá cao nhất tuần trước (144,3 triệu đồng/lượng ngày 1/10) hiện lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Với người mua ở vùng đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, khoản lỗ lên tới gần 50 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng vàng.

Theo báo cáo phân tích thị trường vàng tháng 10 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trong tháng 9, giá vàng trong nước giảm khoảng 3,1%. Vàng miếng SJC cuối tháng ở quanh 140,8 - 144,1 triệu đồng/lượng. Giá trong nước diễn biến cùng chiều với đà điều chỉnh của vàng quốc tế, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Nhu cầu nắm giữ vàng và các rủi ro địa chính trị đã phần nào hạn chế đà giảm.

Cũng theo báo cáo này, tháng 10 thường có tính mùa vụ tích cực hơn đối với giá vàng. Trong 20 năm gần đây, giá vàng tháng 10 tăng trung bình khoảng 0,81%, với tỷ lệ tăng giá 55%. Dù vậy, xu hướng giá vẫn phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, công bố ngày 14/10, được xem là dữ liệu quan trọng nhất trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 27 - 28/10. Hiện thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất, với xác suất khoảng 76%.

Chênh lệch với giá thế giới nới rộng là một rủi ro mà người mua cần tính đến. Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh mới đây cho rằng, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Vàng vẫn có vai trò tích lũy và bảo toàn tài sản dài hạn, nhưng không phải công cụ lý tưởng để kiếm lời ngắn hạn, vì ngay khi mua, người mua đã phải chịu chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới thu hẹp trở lại, giá vàng trong nước có thể điều chỉnh giảm ngay cả khi thị trường quốc tế đi ngang.

Các mẫu vàng trang sức được bày bán tại trung tâm thương mại.

PGS. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, khuyến cáo không nên vay tiền để mua vàng. Ông cũng cho rằng nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một lần mua ở vùng giá cao.

Chuyên gia lạc quan về giá vàng thế giới tuần tới

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch theo chiều lên dốc sau những phiên biến động mạnh. Trong khi đó, giới chuyên gia Phố Wall đặt kỳ vọng rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.142,40 USD/ounce vào tối 4/10 và ban đầu tăng lên khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động lạm phát từ xung đột Mỹ-Iran, giá dầu ở mức cao và đợt mua vàng mới của ngân hàng trung ương Trung Quốc. Sau khi chạm đỉnh tuần ở mức 4.207,48 USD/ounce vào sáng sớm 9/10, giá vàng giao ngay giảm nhẹ và khép lại tuần giao dịch ở mức chỉ thấp hơn ngưỡng kháng cự quan trọng 4.200 USD/ounce khoảng 5 USD.

Cuộc khảo sát hàng tuần về giá vàng mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall đang nghiêng về xu hướng tăng giá, trong khi chưa đến một nửa số nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần này, 14 chuyên gia phân tích đã tham gia cuộc khảo sát về vàng của Kitco News. Trong đó, một nửa số chuyên gia từ Phố Wall nghiêng về xu hướng tăng giá sau khi vàng có diễn biến tích cực trong tuần qua. Bảy chuyên gia (chiếm 50%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có hai người (14%) nhận định kim loại quý này sẽ giảm giá. Năm chuyên gia còn lại (36%) cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của vàng hoặc dự báo giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News cũng ghi nhận 206 lượt bình chọn từ các nhà đầu tư cá nhân với tâm lý lạc quan vẫn chưa chiếm ưu thế trở lại, bất chấp sức chống chịu của giá vàng. Cụ thể, 93 nhà giao dịch bán lẻ (chiếm 45%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 77 người khác (chiếm 37%) dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. 36 nhà đầu tư còn lại (chiếm 18% tổng số người tham gia) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Dữ liệu lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần tới với công bố về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9. Tuy nhiên, thị trường cũng sẽ theo dõi sát sao phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Sáng 13/10 sẽ có dữ liệu về doanh số bán nhà hiện có trong tháng 9. Tiếp đó, vào sáng hôm sau, báo cáo CPI dự kiến là tâm điểm. Theo sau là PPI vào ngày 15/10, cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch theo chiều lên dốc. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Tiếp đó, vào tối 15/10, giới giao dịch sẽ theo dõi các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh khi ông tham gia sự kiện của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Bangkok (Thái Lan).

Ông Marc Chandler tại công ty Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng sẽ chịu áp lực trong tuần tới. Trong khi đó, ông Colin Cieszynski tại SIA Wealth Management, tin rằng bước ngoặt lớn tiếp theo của giá vàng nhiều khả năng sẽ xuất phát từ các diễn biến địa chính trị. Chuyên gia phân tích thị trường Alex Kuptsikevich tại FxPro cho rằng giá vàng sẽ có xu hướng tăng trong tuần tới. Đồng quan điểm, ông Michael Moor, người sáng lập Moor Analytics, cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis - ông Alberto Musalem ngày 8/10 cho biết, Fed sẽ cần tăng lãi suất trở lại để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá xác suất 19% cho việc tăng lãi suất vào tháng 10 và xác suất 84% cho ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Vàng có xu hướng giảm sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.