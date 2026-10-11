Xã Đức Linh phát huy vai trò trung tâm kinh tế phía tây nam Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân xã Đức Linh trao bảng ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo Ủy ban nhân dân xã Đức Linh, quy hoạch chung xã được xây dựng trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính với diện tích 10.307ha, thời hạn định hướng giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn chiến lược dài hạn đến năm 2050. Hội nghị không chỉ là bước ngoặt pháp lý ghi nhận sự phê duyệt chính thức cho không gian phát triển của xã đến năm 2050, mà còn là “kim chỉ nam” mở ra tầm nhìn dài hạn, thu hút nguồn lực xã hội và định hình một xã Đức Linh hiện đại, văn minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Quy hoạch đã mở ra một tư duy tổng thể, dài hạn mang tính đột phá cho Đức Linh. Đồ án này là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa xã, các đơn vị tư vấn chuyên môn, và đặc biệt là sự đóng góp trí tuệ, đồng thuận từ các cơ quan chức năng cùng cộng đồng dân cư tại địa phương.

Đồ án quy hoạch chung là công cụ cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư trong phạm vi toàn xã, bảo đảm sự phân bố và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở địa phương.

Nhiều doanh nghiệp tham gia hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Đức Linh được định vị phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của tiểu vùng phía tây nam tỉnh Lâm Đồng; trở thành đầu mối giao thương then chốt kết nối khu vực cao nguyên với vùng đồng bằng và vùng Đông Nam Bộ. Đức Linh hội tụ đầy đủ dư địa và điều kiện để phát triển thành trung tâm kinh tế-thương mại-dịch vụ động lực phía tây nam của tỉnh.

Thực hiện theo mô hình “Trung tâm đô thị-Hành lang động lực-Vùng sản xuất”, khu vực đô thị Võ Xu sẽ đóng vai trò hạt nhân phát triển; các tuyến giao thông chính đóng vai trò hành lang động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics; gắn liền với các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2050, xây dựng xã Đức Linh trở thành trung tâm phát triển kinh tế động lực phía tây nam của tỉnh, từng bước hình thành một đô thị loại 3 hiện đại, xanh, sạch và bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đức Linh trao bảng ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp. (Ảnh: THANH HẢI)

Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Những định hướng lớn nêu trên đã chỉ rõ Đức Linh đang sở hữu tiềm năng và dư địa phát triển cực kỳ to lớn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện tốt, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Để làm được điều đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh chính là lực lượng tiên phong, là "gạch nối" quyết định.

Ông Trần Tuấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Linh cho hay để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, địa phương công khai, minh bạch hoàn toàn thông tin quy hoạch để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm cơ hội. Đối với vướng mắc của doanh nghiệp mà vượt quá thẩm quyền, xã tham mưu cấp trên xin ý kiến nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục đầu tư. Đức Linh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và dịch vụ gắn với chuỗi giá trị; tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu. (Ảnh: THANH HẢI)

Quy hoạch chung là căn cứ pháp lý quan trọng để địa phương quản lý không gian, đất đai, đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nguồn lực xã hội. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã Đức Linh cần công khai đầy đủ hồ sơ quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức cắm mốc, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng để cho doanh nghiệp tham khảo, thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, xã cần tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh những vấn đề gây khó khăn cho quá trình triển khai.

Địa phương phải định hướng, cụ thể hóa tiềm năng chi tiết để nhà đầu tư có thông tin cụ thể tìm hiểu. Đặc biệt, Đức Linh cam kết đồng hành doanh nghiệp từ khi triển khai đầu tư cho đến khi đưa vào hoạt động. Ngoài ra, các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ thủ tục nhanh để giúp địa phương hoàn thiện thủ tục cụm công nghiệp để dự án có thể triển khai nhanh nhất có thể. Địa phương thành công thu hút doanh nghiệp thành công thì sẽ tạo điều kiện cho tỉnh thuận lợi phát triển, tăng trưởng.