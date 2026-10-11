Giảm trừ các khoản chi cho giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân

Nhắc đến người thợ Việt sang Nga làm ăn, nhiều người thường nghĩ đến những xưởng may hay công trường xây dựng. Còn người Việt làm cơ khí, đặc biệt là nghề hàn, ít được nhắc đến hơn. Vì thế, câu chuyện về một nhà máy cơ khí cách thủ đô Moskva khoảng 200km, nơi phần lớn công nhân là người Việt, càng gợi sự chú ý.