Giảm trừ các khoản chi cho giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân
Theo quy định tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ kỳ tính thuế năm 2026, bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công còn được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi cho giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giam-tru-cac-khoan-chi-cho-giao-duc-dao-tao-khi-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-post911659.html