Giá vàng hôm nay (11-10): Đồng loạt đi ngang

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng SJC ở các thương hiệu giữ ổn định trong 24 giờ qua.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 800.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (11-10): Giá vàng miếng, giá vàng nhẫn giữ ổn định ở hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 11-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 141 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.195,6 USD/ounce (tương đương 132,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với đà phục hồi, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, áp lực từ lạm phát Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất khiến triển vọng kim loại quý trong tuần tới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News công bố ngày 9-10, trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người, tương đương 50%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 2 người, chiếm 14%, dự báo giá giảm; 5 người còn lại, tương đương 36%, cho rằng giá vàng đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng. Kết quả này cho thấy tâm lý giới phân tích đã cải thiện sau đợt phục hồi cuối tuần.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 206 nhà đầu tư cá nhân của Kitco cho kết quả thận trọng hơn: 45% dự báo giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% cho rằng giá đi ngang. Điều này cho thấy triển vọng phục hồi đang được giới chuyên gia ủng hộ nhiều hơn, nhưng thị trường chưa hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ về một đợt tăng giá bền vững.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Theo ông, việc giá vàng phục hồi từ dưới 4.100 USD/ounce là tín hiệu tích cực, nhưng những thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô vẫn chưa được giải quyết.

Trong tuần giao dịch từ ngày 12 đến 16-10, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 và chỉ số giá sản xuất (PPI). Những số liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi định kỳ. Ngược lại, nếu áp lực giá cả hạ nhiệt, đồng USD và lợi suất trái phiếu suy yếu, kim loại quý có thể được hỗ trợ phục hồi.

Nhìn chung, giá vàng thế giới tuần tới có khả năng tiếp tục phục hồi nhưng khó tránh khỏi những nhịp biến động mạnh. Ngưỡng 4.200 USD/ounce sẽ là mốc quan trọng để đánh giá sức mạnh của đà tăng, trong khi vùng 4.100 - 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ đáng chú ý. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ thuận lợi và đồng USD suy yếu, vàng có thể mở rộng đà phục hồi lên vùng 4.260 - 4.300 USD/ounce.

Diễn biến lạm phát của Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed sẽ là những yếu tố then chốt quyết định liệu vàng có thể mở rộng đà phục hồi hay quay lại chịu sức ép giảm giá.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,116 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,181 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,795 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,863 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,799 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,867 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,7 USD/ounce.