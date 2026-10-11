Không cần kiếm thêm tiền, duy trì đều 3 thói quen này, cuối năm tài khoản có thể có thêm một khoản đáng kể

3 thói quen tiết kiệm nên duy trì

Nhắc đến tiết kiệm, nhiều người thường nghĩ phải dành dụm những khoản lớn mỗi tháng, giảm mạnh chi tiêu hoặc hạn chế gần như mọi nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, tiết kiệm bền vững không nhất thiết bắt đầu bằng một quyết định quá khắt khe.

Điều quan trọng hơn là tạo được những thói quen đủ đơn giản để có thể duy trì trong thời gian dài. Từ nay đến cuối năm, có thể bắt đầu với 3 việc dưới đây.

Tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương

Một cách quản lý tiền phổ biến là tiêu trước, cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm. Cách này dễ khiến khoản dành dụm bị thu hẹp, bởi khi tiền còn trong tài khoản, người dùng thường có thêm nhiều lý do để chi tiêu.

Thay vì thu nhập - chi tiêu = tiết kiệm, có thể đổi thứ tự thành thu nhập - tiết kiệm = số tiền được phép chi tiêu.

Chẳng hạn, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, có thể chuyển ngay 2 triệu đồng vào một tài khoản tiết kiệm riêng khi nhận lương. Khi đó, số tiền dành cho các khoản chi tiêu còn 13 triệu đồng.

Nếu duy trì đều đặn 2 triệu đồng mỗi tháng trong 4 tháng cuối năm, khoản tiết kiệm sẽ tăng thêm 8 triệu đồng. Với mức 3 triệu đồng mỗi tháng, con số là 12 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là cách này không đòi hỏi phải liên tục cân nhắc xem cuối tháng còn bao nhiêu tiền để dành. Khoản tiết kiệm được tách ra ngay từ đầu, sau đó phần còn lại mới được dùng cho các nhu cầu khác.

Chờ 24 giờ trước khi mua món đồ không cần thiết

Không ít khoản chi xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Một sản phẩm giảm giá, chương trình miễn phí vận chuyển hay thông báo “chỉ còn vài sản phẩm” có thể khiến một món đồ vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm trở thành thứ được đưa vào giỏ hàng.

Với những món không thuộc nhu cầu thiết yếu, quy tắc chờ 24 giờ có thể giúp hạn chế những quyết định mua sắm bốc đồng.

Trước khi thanh toán, hãy để món đồ đó trong giỏ hàng ít nhất một ngày và tự hỏi:

Mình có thực sự cần món đồ này không?

Ở nhà đã có sản phẩm nào có thể thay thế?

Nếu hôm nay không giảm giá, mình có còn muốn mua?

Sau một ngày, nhu cầu mua có thể không còn mạnh như lúc ban đầu.

Giả sử mỗi tuần tránh được một đơn hàng trị giá 200.000 đồng, số tiền giữ lại có thể khoảng 800.000 đồng mỗi tháng. Trong 4 tháng, con số này lên tới hơn 3 triệu đồng.

Đây không hẳn là cắt giảm nhu cầu thiết yếu, mà là tạo thêm một khoảng thời gian để phân biệt giữa thứ thực sự cần và thứ chỉ muốn mua vào một thời điểm nhất định.

Mỗi tuần dành 10 phút kiểm tra lại tài khoản

Một số người chỉ nhìn lại tình hình tài chính khi tài khoản gần cạn tiền. Khi đó, việc tìm ra khoản chi nào có thể cắt giảm thường đã trở nên khó khăn.

Thay vào đó, có thể dành khoảng 10 phút mỗi tuần để xem lại lịch sử giao dịch. Không cần lập bảng theo dõi quá phức tạp, chỉ cần trả lời ba câu hỏi:

Tuần vừa rồi khoản chi nào chiếm nhiều tiền nhất?

Có khoản nào hoàn toàn có thể tránh?

Tuần tới có khoản chi lớn nào cần chuẩn bị?

Việc kiểm tra thường xuyên giúp nhận ra những khoản tiền nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, chẳng hạn phí đăng ký dịch vụ không sử dụng, những lần gọi đồ ăn, mua sắm tiện tay hoặc các khoản chi vài chục nghìn đồng.

Một khoản 30.000 đồng có thể không đáng kể, nhưng nếu xuất hiện 20 lần trong tháng, số tiền đã thành 600.000 đồng.

Khi biết tiền đang đi đâu, việc điều chỉnh cũng dễ dàng hơn. Chẳng hạn, nếu nhận ra chi phí ăn ngoài đã tăng cao trong một tuần, có thể chủ động giảm khoản này ở tuần tiếp theo.

Tiết kiệm hiệu quả bắt đầu từ việc duy trì đều đặn

Mục tiêu tiết kiệm không nhất thiết phải là những con số rất lớn. Với nhiều người, việc duy trì được một hệ thống tài chính đơn giản và phù hợp với thu nhập mới là điều quan trọng.

Tiết kiệm trước khi chi tiêu giúp khoản dành dụm không bị bỏ quên. Chờ 24 giờ trước những món đồ không cần thiết giúp hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Kiểm tra tài khoản mỗi tuần giúp nhận ra những khoản chi đang âm thầm làm giảm số dư.

Ba thói quen này không yêu cầu thay đổi hoàn toàn cách sống. Nhưng nếu được duy trì đều đặn từ nay đến cuối năm, khoản tiền để dành có thể tăng lên mà không tạo cảm giác phải “thắt lưng buộc bụng” quá mức.

Điều quan trọng không phải là tiết kiệm thật nhiều trong một tháng rồi bỏ cuộc, mà là tạo được cách quản lý tiền có thể tiếp tục thực hiện trong những tháng sau.