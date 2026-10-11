Xã Hòa An gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu

Xã Hòa An có 28 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và trên 900 hộ kinh doanh. Riêng 9 tháng đầu năm, có 2 hợp tác xã và 135 hộ kinh doanh được thành lập mới; thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,37 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, trong đó, thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đạt 20,62 tỷ đồng, tăng 54% so với cả năm 2025. Hoạt động của các đơn vị tạo việc làm cho 219 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Lãnh đạo xã Hòa An tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã từng bước thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường. Các dự án, vùng trồng có liên kết, bao tiêu sản phẩm đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 950 hộ sản xuất nông nghiệp, tăng khoảng 130 hộ so với năm 2025. Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 9/2026, các đơn vị đóng góp khoảng 1,878 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm và hiện vật thiết thực hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là về cơ chế hỗ trợ sản xuất, quy hoạch và bố trí quỹ đất phục vụ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã như: đề nghị tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong triển khai quy hoạch, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mở rộng diện tích trồng ớt; nghiên cứu triển khai các mô hình sản xuất mới như trồng dâu, nuôi tằm, chăn nuôi gà đẻ trứng; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm khai thác tiềm năng du lịch, gắn các điểm du lịch với di tích, địa điểm tâm linh để đưa vào định hướng, đề án thu hút đầu tư; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo xã Hòa An ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân và hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Hòa An tặng giấy khen 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.