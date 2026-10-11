Giá vàng ngày 11/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 10/10, giá vàng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối ngày 9/10. Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Áp dụng tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí).

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước tuần qua diễn biến khá trầm lắng trong những phiên đầu tuần, với một số nhịp điều chỉnh giảm, trước khi phục hồi vào cuối tuần. Diễn biến này cho thấy giá vàng vẫn chịu tác động từ các yếu tố thị trường, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường.

Tuần qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3%, nhờ lực mua giá thấp xuất hiện sau khi kim loại quý chạm đáy 2 tháng. Đà phục hồi diễn ra bất chấp sức ép từ đà tăng của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ.

Trong phiên 9/10, giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức cao nhất trong một tuần. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,5%, lên 4.194,36 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,4% và chốt phiên ở mức 4.216,3 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 11/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,800-144,800 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: