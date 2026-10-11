Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; các cơ quan chuyên môn, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, HTX và đại diện một số tỉnh bạn.

Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Sơn La hiện có trên 44.000 ha cà phê, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 51.000 tấn cà phê nhân, là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh đã hình thành 2 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao, diện tích hơn 1.039 ha; 6 chuỗi liên kết sản xuất trên diện tích hơn 2.170 ha; có 28 doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất, chế biến cà phê. Bên cạnh đó, phát triển hơn 1.100 ha cà phê đặc sản, sản lượng khoảng 1.000 tấn cà phê nhân. Cà phê Sơn La được cấp chỉ dẫn địa lý năm 2017, sản phẩm đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đại biểu tham gia điều hành phiên thảo luận.

Tuy nhiên, sản xuất cà phê Sơn La vẫn còn những hạn chế, như chất lượng nguyên liệu chưa đồng đều, một số diện tích cây già cỗi cần cải tạo; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất và chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và chống mất rừng đang đặt ra những thách thức đối với người trồng cà phê và doanh nghiệp.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích những yêu cầu đặt ra đối với phát triển cà phê Sơn La trong điều kiện biến đổi khí hậu và xu hướng chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp sinh thái. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới phương thức canh tác, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và giảm tác động đến môi trường; từng bước hình thành vùng sản xuất cà phê bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận giải pháp phát triển cà phê Sơn La theo hướng sinh thái, bền vững.

Các đại biểu cũng thảo luận giải pháp phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và nông dân trong tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng nguyên liệu. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê Sơn La.

Các đại biểu tham gia toạ đàm phát triển cà phê sinh thái theo hướng bền vững.

Các đại biểu, doanh nghiệp và HTX tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê.

Đối với yêu cầu của thị trường xuất khẩu, các ý kiến đề xuất đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin về diện tích, vị trí, ranh giới vùng sản xuất; tăng cường kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đáp ứng Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đồng thời, hỗ trợ nông dân, HTX và doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Sơn La xác định phát triển cà phê theo hướng bền vững, sinh thái, tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh tiếp tục chú trọng rà soát, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu; đẩy mạnh đốn tỉa, trẻ hóa vườn cây, nghiên cứu, chuyển đổi giống và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tập trung phát triển cà phê đặc sản, thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, những ý kiến tư vấn, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, góp phần phát triển cà phê Arabica Sơn La bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.