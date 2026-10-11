MSB tăng vốn giữa lúc dòng tiền cho vay tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Theo đó, quyết định nêu rõ việc sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

Cụ thể, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam là 37.440 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của MSB đã tăng thêm 6.240 tỷ đồng.

Đáng chú ý hồi tháng 8/2026, MSB đã phát đi thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm này, ngân hàng ghi nhận vốn điều lệ đạt 31.200 tỷ đồng, tương ứng với 3.120 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức 1 cổ phiếu hưởng 1 quyền và 100 quyền hưởng được 20 cổ phiếu mới.

MSB liên tục tăng vốn điều lệ.

Dòng tiền có nhiều biến động

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ của MSB, trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền dành cho hoạt động cho vay khách hàng được giải ngân 25.212 tỷ đồng, tăng so với mức 24.263 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, dòng tiền từ tiền gửi của khách hàng chỉ thu về 8.002 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với quy mô dòng tiền đã giải ngân. Như vậy, xét riêng trên lưu chuyển tiền tệ, nguồn tiền thu thêm từ khách hàng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vốn cho hoạt động cho vay.

Đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác. Sáu tháng đầu năm, dòng tiền từ tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác của MSB thu về 14.710 tỷ đồng. Con số này trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm 2025, khi dòng tiền ở khoản mục này âm 6.202 tỷ đồng (tức chi ra).

Nói cách khác, nếu trong nửa đầu năm 2025 MSB có xu hướng giảm nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác, thì sang năm 2026, nguồn vốn này lại trở thành một dòng tiền vào đáng kể.

Bên cạnh đó, MSB còn ghi nhận dòng tiền chảy vào từ các khoản tiền gửi và cho vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước khoảng 6.807 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này chảy ra 235 tỷ đồng.

Những diễn biến trên cho thấy cơ cấu dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của MSB đang có sự thay đổi. Tăng trưởng tín dụng không chỉ dựa vào nguồn tiền gửi khách hàng mà còn được hỗ trợ đáng kể bởi nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nguồn khác.

Ảnh minh hoạ.

Bài toán cân đối nguồn vốn

Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận MSB đang mất cân đối nguồn vốn. Bởi trên tổng thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn dương 5.642 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần mức 586 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa dòng tiền cho vay và dòng tiền huy động từ khách hàng vẫn là vấn đề cần theo dõi. Với ngân hàng, tiền gửi khách hàng thường là nguồn vốn huy động cốt lõi và có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho tăng trưởng tín dụng. Khi tín dụng tăng nhanh nhưng huy động khách hàng không tăng tương ứng, ngân hàng phải tìm đến các nguồn vốn thay thế.

Trong trường hợp của MSB, nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác tăng mạnh là một trong những điểm đáng chú ý nhất. Nguồn vốn này có thể giúp ngân hàng chủ động bổ sung thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng cần xem xét về kỳ hạn, chi phí vốn và khả năng tái huy động.

Nếu nguồn vốn liên ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn ngắn trong khi được sử dụng để tài trợ cho các khoản tín dụng có kỳ hạn dài hơn, ngân hàng có thể đối diện với rủi ro chênh lệch kỳ hạn. Trong môi trường lãi suất thay đổi, chi phí huy động từ thị trường liên ngân hàng cũng có thể biến động, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Vì vậy, câu chuyện đáng quan tâm với MSB không đơn thuần là “cho vay tăng bao nhiêu”, mà là nguồn tiền nào đang đứng phía sau tốc độ tăng trưởng tín dụng đó.

Ở diễn biến khác, vào cuối tháng 9/2026, MSB có tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026. Trong đó, MSB dự kiến tăng 9.300 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 936 triệu cổ phiếu).

Nếu thành công, MSB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng, điều này tương đương với việc cổ phiếu chạm mốc 4.680 triệu cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo phương án, khoảng 6.500 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay khách hàng, 600 tỷ đồng đầu tư công nghệ và 2.260 tỷ đồng đầu tư cổ phần.

Như vậy, tăng vốn lần này không chỉ giúp MSB củng cố bộ đệm vốn mà còn tạo thêm nguồn lực trực tiếp cho tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, vốn điều lệ không thể thay thế hoàn toàn nguồn vốn huy động.

Điều nhà đầu tư cần theo dõi là sau khi tăng vốn, MSB có cải thiện được khả năng huy động tiền gửi khách hàng, giảm áp lực sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng và duy trì thanh khoản ở mức an toàn hay không. Nếu tín dụng tiếp tục mở rộng trong khi tiền gửi tăng chậm, bài toán không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn ở chi phí và tính bền vững của nguồn vốn đứng phía sau tăng trưởng.