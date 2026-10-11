Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại xã Thanh Oai

Mở đầu chuỗi hoạt động là màn đồng diễn dân vũ quy mô, ấn tượng với sự tham gia của hơn 200 hội viên phụ nữ xã Thanh Oai. Trên nền nhạc sôi động, các động tác dân vũ khỏe khoắn, nhịp nhàng không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin, năng động của phụ nữ Thanh Oai.

Hơn 200 hội viên phụ nữ xã Thanh Oai tham gia đồng diễn dân vũ. Ảnh: PV

Hội LHPN xã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề, sản phẩm của các hợp tác xã và câu lạc bộ do phụ nữ làm chủ.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN xã đã tuyên dương 16 cán bộ, hội viên tiêu biểu năm 2026. Đây là sự động viên kịp thời đối với những cá nhân có nhiều nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và đóng góp cho cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói", tạo không gian trao đổi dân chủ, cởi mở để cán bộ, hội viên trực tiếp chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến đời sống, việc làm, phát triển kinh tế cũng như các vấn đề xã hội đang đặt ra tại địa phương.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với quyền lợi và nhu cầu của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và quá trình phát triển của xã.

Trong đó, các đại biểu đề cập đến việc nuôi dạy con trong kỷ nguyên số; thực trạng, khó khăn và giải pháp trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phụ nữ; công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho phụ nữ sau thu hồi đất; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết kinh tế tập thể và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hội LHPN xã Thanh Oai tuyên dương cán bộ, hội viên tiêu biểu năm 2026. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, các hội viên cũng quan tâm đến việc chủ động phòng ngừa rủi ro an ninh mạng trong thời kỳ chuyển đổi số; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch và xây dựng cảnh quan xanh tại khu dân cư.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Oai Khuất Hữu Tuấn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, gần gũi với hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kiến thức, kỹ năng số, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đối với những kiến nghị chính đáng của hội viên, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Cùng với các hoạt động trên, Hội LHPN xã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình". 5 đội thi đến từ các chi hội, đơn vị trên địa bàn xã đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong lựa chọn nguyên liệu, chế biến món ăn, trình bày mâm cơm và thuyết trình về ý nghĩa của từng món ăn.

Các đội thi tham gia hội thi nấu ăn. Ảnh: PV

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu, Hội LHPN xã Thanh Oai tổ chức ngày hội sáng tạo, triển khai hoạt động thăm khám sức khỏe ban đầu và lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2026.