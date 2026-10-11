Đại Quang Minh huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất ban đầu 11%/năm. Tính từ cuối năm 2025 đến tháng 10/2026, doanh nghiệp đã huy động tổng cộng 3.000 tỷ đồng qua kênh này.

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mã DQML12602 được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 29/9/2026 và hoàn tất vào ngày 2/10/2026.

Thông tin về lô trái phiếu của Đại Quang Minh (Ảnh: HNX).

Lô trái phiếu gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2029, với lãi suất ban đầu 11%/năm và được bảo đảm bằng tài sản.

Theo điều khoản phát hành, sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, doanh nghiệp có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành theo các điều kiện áp dụng. Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đáp ứng mức tối thiểu, doanh nghiệp phải khắc phục phần thiếu hụt bằng cách bổ sung biện pháp bảo đảm và/hoặc mua lại trước hạn một phần trái phiếu.

Trước đó, ngày 29/8/2026, Đại Quang Minh đã phát hành lô trái phiếu mã DQML12601 trị giá 1.000 tỷ đồng, gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029.

Ngoài hai lô trái phiếu trên, doanh nghiệp còn có lô DQM12501 trị giá 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2028. Lô này áp dụng lãi suất 9,75%/năm.

Như vậy, tính cả đợt phát hành mới nhất, Đại Quang Minh đã huy động tổng cộng 3.000 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu từ cuối năm 2025 đến đầu tháng 10/2026.

Đại Quang Minh thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp.

Doanh nghiệp được biết đến với Khu đô thị Sala quy mô 257ha tại Thủ Thiêm, Tp.HCM, đồng thời tham gia liên danh thực hiện dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

Về tình hình tài chính, năm 2025, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.069 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 34.992 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng là 18.656 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, tính đến tháng 5/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 32.000 tỷ đồng. Ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Tuệ là Tổng Giám đốc.