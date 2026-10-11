Vì sao cổ phiếu MSR liên tục vượt đỉnh

Nhà máy chế biến vonfram của Masan High-Tech Materials. Nguồn: MSR

Cổ phiếu MSR của CTCP Masan High-Tech Materials, thành viên Tập đoàn Masan, gây chú ý thời gian gần đây khi liên tục chinh phục đỉnh lịch sử mới dù thị trường chung đi xuống.

Kết phiên cuối tuần ngày 9/10, mã đóng cửa ở giá 67.900 đồng/cp, tăng nhẹ 0,44% so với tham chiếu, với khối lượng giao dịch hơn 2,2 triệu đơn vị. Đây cũng là đỉnh lịch sử mới của cổ phiếu này.

Trước đó, MSR đã trải qua chuỗi tăng giá mạnh từ cuối tháng 9. Trong 15 phiên gần đây (kể từ 21/9 - 9/10), mã có 12 phiên tăng giá, với nhiều phiên tăng mạnh 5-7%. Tính chung thời gian này, cổ phiếu của công ty khoáng sản đã tăng 44% giá trị. Còn so với vùng giá trên 27.000 đồng/cp hồi đầu năm, mã đã tăng 148%.

Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá của Masan High-Tech Materials hiện đạt hơn 75.000 tỷ đồng.

Chia thêm cổ tức sau khi đón cổ đông chiến lược

Diễn biến cổ phiếu MSR.

Đà tăng của MSR diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp công bố nhiều chuyển động quan trọng trong hoạt động kinh doanh, từ việc đón cổ đông chiến lược nước ngoài, mở rộng hợp đồng cung ứng vonfram đến chính sách cổ tức và kế hoạch chuyển sàn.

Thông tin mới nhất liên quan đến chính sách cổ tức. Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản công bố ngày 9/10 vừa qua, HĐQT MSR đề xuất cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với mức dự kiến là 50% mệnh giá (tức là 5.000 đồng/cp), tương ứng tổng số tiền chi khoảng 5.500 tỷ đồng. Kết hợp với đợt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 đã chi trả (10% mệnh giá), tổng cổ tức năm 2026 được nâng lên 6.000 đồng/cp (60% mệnh giá).

Ngoài ra, HĐQT MSR đã thông qua chủ trương xây dựng chính sách cổ tức dài hạn từ năm tài chính 2027 và các năm tiếp theo để trình ĐHĐCĐ thường niên 2027 xem xét.

Theo định hướng này, công ty ưu tiên cổ tức bằng tiền mặt và dự kiến duy trì mức chi trả tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của từng năm tài chính. Mức cổ tức tuyệt đối sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận thực tế theo chu kỳ giá khoáng sản, đồng thời cân đối khả năng tạo dòng tiền, nghĩa vụ phải trả và nhu cầu đầu tư.

Masan High-Tech Materials bàn chuyện chia cổ tức ngay sau khi đón cổ đông chiến lược. Ngày 1/10 vừa qua, công ty công bố hoàn tất giao dịch với Elmet Group Co. - đối tác thương mại lâu năm tại Mỹ.

Elmet mua 4,99% vốn điều lệ MSR thông qua phương thức thỏa thuận trên UPCoM. Giá trị giao dịch tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR khoảng 2,5 tỷ USD, tức Elmet phải chi gần 125 triệu USD (khoảng 3.300 tỷ đồng).

Bên cạnh việc mua cổ phần, Elmet ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với MSR trong hơn 8 năm. Theo đó MSR sẽ cung cấp các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến với sản lượng khoảng 1.250 tấn mỗi năm. Thỏa thuận dự kiến mang lại tổng doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD cho MSR theo giá vonfram hiện hành. Hai bên cũng sẽ hợp tác tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ các mỏ quốc tế để chế biến tại Việt Nam.

MSR đang triển khai lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Theo kế hoạch công bố đầu tháng 10/2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2027. Việc chuyển sang HOSE, nếu hoàn tất, có thể mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm nhà đầu tư và cải thiện điều kiện giao dịch của cổ phiếu.

Lợi nhuận tăng đột biến, 6 tháng vượt 2.200 tỷ đồng

Yếu tố hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu MSR khác là sự cải thiện mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh, khi doanh nghiệp hưởng lợi từ chu kỳ tăng giá của vonfram trên thị trường quốc tế.

6 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 11.130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 2.202 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 216 tỷ đồng.

Động lực chính cho kết quả kinh doanh tích cực của MSR đến từ mảng vonfram, khi giá APT tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu thắt chặt. APT là một sản phẩm trung gian trong chuỗi chế biến vonfram, được sản xuất từ nguyên liệu chứa vonfram và tiếp tục sử dụng để sản xuất oxit vonfram, bột vonfram và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Năm nay, MSR đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng. Kế hoạch này dựa trên giả định mức giá APT trung bình từ 1.164 - 1.246 USD/mtu; song thực tế giá APT đã đạt bình quân đạt 1.865 USD/mtu trong quý 1. Đến cuối tháng 8/2026, giá APT đã tăng lên 3.019 USD/mtu, theo Fastmarkets.

Bên cạnh diễn biến thuận lợi của giá hàng hóa, MSR còn đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác và chế biến. Tháng 6/2026, doanh nghiệp công bố tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm, theo số liệu trong Quy hoạch Khoáng sản quốc gia. Nếu được phát triển, nguồn tài nguyên này có thể tạo nền tảng cho thêm 20-30 năm hoạt động khai thác, chế biến.

Masan High-Tech Materials là nhà cung cấp các vật liệu vonfram tiên tiến, được sử dụng trong các ngành công nghiệp chủ chốt như điện tử, hóa chất, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm. Công ty đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và nhà máy chế biến vonfram hiện đại tại tỉnh Thái Nguyên.