Đột phá đối ngoại, thu hút đầu tư

Toyota Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Tỉnh xác định đối ngoại kinh tế không đơn thuần là mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải trực tiếp phục vụ mục tiêu phát triển trên cơ sở địa giới hành chính được mở rộng, lợi thế bổ sung về hạ tầng công nghiệp, giao thông, nguồn nhân lực và khả năng liên kết vùng. Tháng 4/2026, trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, điện tử và công nghiệp kim loại. Chuyến công tác là một trong những hoạt động thể hiện cách tiếp cận mới của tỉnh: Không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế mà chủ động tìm hiểu nhu cầu, định hướng phát triển của các tập đoàn để kết nối cơ hội hợp tác.

Từ những thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, tỉnh từng bước mở rộng hoạt động xúc tiến sang châu Âu và các khu vực có tiềm lực về vốn, công nghệ như: Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, cùng nhiều quốc gia khác. Tỉnh đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài, tham gia 3 đoàn tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đón 6 đoàn khách quốc tế và ký 6 bản ghi nhớ hợp tác mới. Hoạt động xúc tiến hướng tới những đối tác, lĩnh vực cụ thể, thay vì quảng bá đầu tư dàn trải.

Hoạt động đối ngoại kinh tế chuyển biến rõ nét nhờ phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao chính quyền với xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp. Thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức quốc tế, tỉnh chủ động kết nối, nắm bắt nhu cầu của các tập đoàn lớn; gắn đối ngoại với thu hút nguồn lực, công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Quan trọng hơn, các cuộc tiếp xúc đối ngoại từng bước được chuyển hóa thành kết quả đầu tư thực chất.

Thông qua công tác đối ngoại, nhiều tập đoàn lớn như Toyota, Sumitomo, Meiko, Amata, SK, Geely, YCH Singapore đã làm việc, khảo sát hoặc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Phú Thọ. Sự quan tâm của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ và mạng lưới sản xuất quốc tế mở ra triển vọng hình thành các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa đối với công nghiệp địa phương. Đáng chú ý, Toyota Việt Nam đã tăng thêm hơn 283 triệu USD để hiện đại hóa nhà máy sản xuất xe hybrid.

Cùng với đó, Tập đoàn BYD rót thêm gần 500 triệu USD và dự án Meiko Yên Quang khởi công tháng 6/2026 với quy mô 500 triệu USD, tạo động lực mạnh mẽ cho ngành công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, Tập đoàn Amata của Thái Lan triển khai dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng với tổng vốn đầu tư hơn 185 triệu USD. Đây là một trong những dự án góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, chuẩn bị điều kiện đón các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện môi trường.

Cùng với xúc tiến đầu tư nước ngoài, tỉnh chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. 9 tháng năm nay, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trên 20 buổi tiếp, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; hỗ trợ thủ tục cho khoảng 40 doanh nghiệp, dự án. Hoạt động hỗ trợ được triển khai từ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đến phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Nhờ sự kết hợp giữa xúc tiến bên ngoài và cải thiện môi trường đầu tư bên trong, dòng vốn FDI vào tỉnh tiếp tục tăng trưởng. 9 tháng qua, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Toàn tỉnh có 802 doanh nghiệp FDI, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Để đạt mục tiêu, đối ngoại cần đi trước một bước trong tìm kiếm đối tác, gắn liền với chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Các chương trình xúc tiến đi đôi với hỗ trợ cụ thể để biến cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế. Từ các cuộc tiếp xúc với tập đoàn toàn cầu đến những dự án đang triển khai, Phú Thọ khẳng định rõ vai trò của ngoại giao kinh tế. Khi đối ngoại hướng đến hiệu quả đầu tư thực chất, những kết nối quốc tế sẽ tiếp tục tạo động lực để Đất Tổ phát triển công nghiệp hiện đại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.