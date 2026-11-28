Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo một số sở, ngành thành phố, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động, Nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Thạch Văn Chung, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Bắc Ninh – Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, trọng chữ nghĩa, vẹn chữ tình. Truyền thống ấy không chỉ được lưu giữ trong những làn điệu dân ca quan họ mà còn hiện diện trong cách người dân đối đãi với nhau, trong sự sẻ chia, đùm bọc dành cho những người con từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm đến làm việc, sinh sống và lập nghiệp.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc ngày hội.

Bởi vậy, chăm lo cho người lao động không đơn thuần là trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà còn là tình cảm, thước đo tính nhân văn và sự phát triển bền vững của địa phương.

Từ ý nghĩa đó, ngày hội không chỉ tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các giá trị văn hóa mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, để người lao động dù đến từ đâu cũng được tôn trọng, sẻ chia và có cơ hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại ngày hội.

Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội, ngày hội còn tạo sức hút bởi chuỗi hoạt động phong phú, gắn với nhu cầu thiết thực của đoàn viên, công nhân, người lao động, như: Tọa đàm “Bắc Ninh - Ngôi nhà thứ hai của người lao động”; phiên giao dịch việc làm mini “Việc làm và An sinh – Lập nghiệp tại Bắc Ninh” kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với người lao động; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu dân vũ…

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật.

Điểm nhấn của ngày hội là 50 gian hàng với chủ đề “Đoàn kết – Kết nối yêu thương”, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, hàng tiêu dùng và những mặt hàng thiết yếu với nhiều chương trình ưu đãi. Ban tổ chức trao tặng 10 nghìn phiếu mua hàng giảm giá, trị giá 500 nghìn đồng/phiếu, dành cho đoàn viên, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người lao động trong cuộc sống. Các hoạt động được tổ chức trong 3 ngày, từ 28-30/11.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao Bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn quan tâm củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình; đồng thời tạo điều kiện để công nhân, người lao động đến làm việc, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Vì vậy, thành phố trân trọng những người đã lựa chọn nơi đây làm việc, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống; mong muốn Bắc Ninh thực sự trở thành quê hương thứ hai, nơi mỗi người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tôn trọng và yêu thương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố cho chủ nhà trọ tiêu biểu trên địa bàn phường Nếnh.

Đánh giá cao sự chủ động của Liên đoàn Lao động thành phố trong tham mưu, tổ chức ngày hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cho rằng các hoạt động như phiên giao dịch việc làm mini, tọa đàm đối thoại chính sách, giao lưu văn hóa, thể thao, các gian hàng ưu đãi và chương trình trao phiếu mua hàng thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người lao động. Những hoạt động này không chỉ đem lại niềm vui trước mắt mà còn góp phần xây dựng tình cảm gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa công nhân ngoại tỉnh với người dân địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo phường Nếnh trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Để tinh thần ngày hội tiếp tục được lan tỏa, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm tạo dựng môi trường sống văn minh, thân thiện.

Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống công nhân, nhất là vấn đề tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa... Đặc biệt quan tâm người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động ngoại tỉnh và công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công nhân lao động mua hàng hóa với giá bán ưu đãi tại các gian hàng phúc lợi.

Đối với doanh nghiệp, cần phát huy trách nhiệm xã hội, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm thu nhập, chế độ và phúc lợi. Tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần gũi, lắng nghe và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Mỗi công nhân cũng cần phát huy tinh thần đoàn kết, tác phong công nghiệp, tích cực học tập, nâng cao tay nghề, chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào tại nơi làm việc, nơi cư trú.

Công nhân tham gia trò chơi dân gian trong khuôn khổ ngày hội.

Tại ngày hội, Ban tổ chức tôn vinh, trao Bằng khen cho 9 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và 10 chủ nhà trọ an toàn, văn minh trên địa bàn phường Nếnh. Đây là những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong chăm lo đời sống công nhân, cải thiện điều kiện làm việc, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng khu nhà trọ an toàn, thân thiện.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao tặng 400 suất quà an sinh xã hội và phúc lợi dành cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.