Chuyển từ tinh gọn bộ máy sang kiến tạo phát triển

Hôm nay, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp”.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là bước thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Huấn, yêu cầu trọng tâm hiện nay là đổi mới tư duy quản lý. Việc chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp không chỉ dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy mà phải tạo chuyển biến thực chất trong điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Trong đó, cấp tỉnh cần nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và giải quyết các vấn đề liên ngành. Cấp xã phải chủ động xử lý công việc, gần dân, sát thực tiễn và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền.

Hội thảo tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn: nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển; quy hoạch, kết nối không gian kinh tế; phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng quanh năm; tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và phát triển thị trường.

Toàn cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các ý kiến cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh hay phát triển các mô hình kinh tế mới cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, có thị trường, nguồn lực và khả năng triển khai, tránh chạy theo xu hướng.

Đánh giá năng lực quản trị của 166 xã, phường

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho biết, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở phải đi vào thực chất, không chỉ căn cứ tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, hoặc cán bộ phải làm thay khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì chưa thể coi là hiệu quả.

Một nội dung đáng chú ý, là tỉnh nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, đánh giá trên 3 phương diện: điều kiện, nguồn lực thực thi; năng lực tổ chức thực hiện; kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự kiến trong quý 1/2027, Thanh Hóa sẽ hoàn thiện phương án thí điểm tại một số địa bàn đại diện cho các khu vực đô thị, công nghiệp, đồng bằng, miền núi và biên giới.

Tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát việc phân cấp, phân quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư và tài chính. Theo định hướng, cấp tỉnh tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, điều phối; cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ. Những trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm phải được chấn chỉnh, xem xét xử lý.

Thanh Hóa cũng định hướng nâng cao năng lực quản trị gắn với đặc thù từng không gian phát triển, từ công nghiệp, đô thị đến nông thôn, miền núi và biên giới.

Mục tiêu xuyên suốt là chuyển các kiến nghị tại hội thảo thành nhiệm vụ cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm, lộ trình và kết quả rõ ràng; lấy chất lượng dịch vụ công, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển làm thước đo.