Tác giả: John Carreyrou / Alpha Books - NXB Thế giới

Bad Blood - Máu bẩn

Máu bẩn (Bad Blood) là tác phẩm điều tra của nhà báo John Carreyrou, phơi bày vụ lừa đảo chấn động Thung lũng Silicon của Theranos, công ty xét nghiệm máu từng được định giá 9 tỷ USD. Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn cùng nhiều tài liệu nội bộ, cuốn sách hé lộ cách Elizabeth Holmes che giấu những thất bại công nghệ, đánh lừa nhà đầu tư và đưa bệnh nhân vào nguy cơ nhận kết quả xét nghiệm sai lệch.

Những bất ổn phía sau tham vọng của Theranos

Theranos chuyển sang thiết bị xét nghiệm mới, sa thải nhóm kỹ sư cũ. Trong khi nữ sáng lập hào hứng quảng bá sản phẩm, người phát triển máy vẫn lo ngại về độ an toàn.

Kĩ thuật xét nghiệm máu này, được gọi là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, vốn không có gì mới mẻ: một Giáo sư tại Đại học Cardiff đã tiên phong sử dụng nó từ đầu những năm 1980. Nhưng Tony đã tự động hóa kĩ thuật đó trong một thiết bị tuy to hơn phiên bản Theranos 1.0 (vốn có kích cỡ bằng máy nướng bánh mì) nhưng vẫn đủ nhỏ để hiện thực hóa ý tưởng đưa máy đến tận nhà bệnh nhân của Elizabeth. Và nó chỉ cần 50μl máu, nhiều hơn 10μl so yêu cầu ban đầu của Elizabeth, nhưng vẫn chỉ đủ để tạo thành một giọt mà thôi.

Tháng Chín năm 2007, 4 tháng sau khi bắt tay vào xây dựng, Tony đã có phiên bản chạy thử hoạt động được, ổn định hơn nhiều so với hệ thống cồng kềnh mà nhóm Ed Ku vẫn đang loay hoay mày mò ở một góc khác của văn phòng.

Elizabeth Holmes. Ảnh: Reuters.

Tony hỏi Elizabeth xem cô muốn đặt tên nó là gì.

“Chúng ta đã thử mọi cách nhưng đều thất bại, vậy hãy gọi nó là Edison”, cô nói.

Thứ mà một số nhân viên mỉa mai gọi là “gluebot¹” bỗng đột nhiên trở thành hướng đi mới cho tương lai. Và giờ đây nó lại còn được mang một cái tên đáng trọng vọng hơn nhiều, lấy cảm hứng từ nhân vật vẫn được xem là nhà phát minh vĩ đại nhất nước Mỹ.

Quyết định từ bỏ hệ thống kênh dẫn vi lưu để chuyển sang dùng Edison nghe có vẻ khôi hài khi mà Theranos vừa mới nộp đơn kiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống kênh dẫn vi lưu. Đó cũng là một tin không tốt lành gì cho Ed Ku.

Một buổi sáng vài tuần trước Lễ Tạ ơn, Ed và nhóm kỹ sư của ông được gọi vào phòng họp lần lượt từng người một. Khi đến lượt Ed vào phòng, anh được Tony, Giám đốc Nhân sự Tara Lencioni, và luật sư Michael Esquivel thông báo rằng ông bị cho thôi việc. Họ nói công ty đang theo đuổi hướng phát triển mới và nó không liên quan gì tới những gì ông đang làm. Nếu muốn nhận khoản bồi thường mất việc, Ed sẽ phải kí vào một thỏa thuận không tiết lộ và không chỉ trích công ty. Lencioni và Esquivel đưa Ed về chỗ làm để ông thu dọn tư trang và sau đó hộ tống ông ra khỏi tòa nhà.

Khoảng một tiếng sau, Tony liếc ra ngoài cửa sổ thấy Ed vẫn đang đứng ở ngoài, áo khoác vắt trên tay, nhìn thật thảm hại. Hóa ra là sáng hôm đó ông không lái xe đến văn phòng nên giờ mắc kẹt không biết xoay xở thế nào. Giai đoạn này, Uber vẫn chưa xuất hiện, nên Tony chạy đi tìm Shaunak nhờ anh chở Ed về vì biết hai người chơi thân với nhau.

Hai tuần sau, Shaunak cũng nối gót Ed ra đi, chỉ có điều là trong bầu không khí dễ chịu hơn. Về bản chất, Edison là robot tra keo được chuyển đổi mục đích sử dụng, và đó là một bước lùi lớn so với tầm nhìn to lớn mà Elizabeth đã vẽ ra ban đầu để thuyết phục anh tham gia. Shaunak cũng cảm thấy không yên tâm trước tình trạng thay đổi nhân sự liên tục và cơn cuồng kiện tụng ở đây. Sau ba năm rưỡi gắn bó, dường như đã đến lúc thay đổi. Shaunak nói với Elizabeth rằng anh đang định học tiếp và họ đồng ý đường ai nấy đi. Cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở văn phòng để chia tay anh.

Có thể sản phẩm của Theranos không còn là công nghệ đột phá của tương lai như Elizabeth từng hình dung, nhưng cô vẫn một lòng gắn bó với công ty. Thực ra, cô còn hào hứng với Edison đến nỗi mang nó ngay ra ngoài để khoe với mọi người. Tony nói đùa với Dave rằng lẽ ra họ phải làm hai chiếc rồi mới nói với cô.

Tuy bề ngoài trêu đùa như vậy, song trong thâm tâm Tony vẫn không thấy yên tâm trước sự vội vã của cô. Ông đã cho kiểm tra độ an toàn cơ bản để đảm bảo chiếc máy không làm ai bị giật điện, nhưng mới chỉ dừng lại ở đó. Ông thậm chí còn chưa biết nên dán nhãn gì lên đó. Tony đi hỏi luật sư, nhưng họ cũng không giúp được gì nhiều, nên ông đành tự đi tìm hiểu các quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và quyết định rằng nhãn ‘chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu’ có lẽ là phù hợp nhất.

Đây chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh và không nên để bất kỳ ai có ấn tượng đó, Tony nghĩ.

¹ Gluebot: Từ ghép giữa từ “glue” (keo) và “robot.”