GCON Việt Nam ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Samcons Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tập đoàn GCON vừa khai trương showroom tại Hà Nội để tăng cường kết nối thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nội thất tại Việt Nam.

Trên cơ sở kết nối nguồn lực sản xuất, danh mục sản phẩm và kinh nghiệm triển khai dự án của tập đoàn, GCON Việt Nam định hướng phát triển song song 2 lĩnh vực: Kinh doanh nội thất gia đình và cung cấp giải pháp nội thất cho các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng, chung cư, văn phòng và ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng chú trọng hoàn thiện các dịch vụ tư vấn, giao nhận, lắp đặt và hậu mãi, hướng đến xây dựng quy trình phục vụ đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác.

Được thành lập năm 1995 tại Trung Quốc, Tập đoàn Nội thất GCON phát triển theo mô hình tích hợp từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Sau hơn 30 năm hoạt động, sản phẩm của tập đoàn đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

GCON tập trung phát triển nội thất văn phòng và giải pháp nội thất thương mại; thương hiệu PROFERLO hướng đến nội thất gia đình, cung cấp các giải pháp đồng bộ cho không gian sống. Với triết lý “Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp”, các sản phẩm chú trọng sự tiện nghi, thoải mái và tính thẩm mỹ hiện đại.

Năng lực sản xuất của tập đoàn được tổ chức tại 2 cơ sở chính ở Liễu Châu và Tượng Châu (Trung Quốc), với định hướng chuyên môn hóa theo từng nhóm sản phẩm và quy mô đơn hàng. Trong đó, cơ sở Liễu Châu tập trung sản xuất nội thất gia đình như sofa, giường bọc nệm và đệm, ứng dụng mô hình vận hành thông minh, số hóa, linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về mẫu mã và thiết kế.

Cơ sở Tượng Châu có diện tích 230 mẫu Trung Quốc, gồm 8 nhà xưởng và 18 dây chuyền sản xuất hiện đại, chuyên phục vụ các dự án quy mô lớn. Danh mục sản xuất đa dạng, từ nội thất gỗ tự nhiên, nội thất dạng tấm, nội thất bọc mềm đến các sản phẩm theo yêu cầu và hạng mục kim loại – thép.

Đáng chú ý, GCON đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ chế tạo của Đức như HOMAG, kết hợp quy trình sản xuất số hóa và thông minh nhằm nâng cao độ chính xác, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành. Qua đó, tập đoàn có khả năng cung cấp giải pháp nội thất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu từ không gian gia đình đến các công trình thương mại quy mô lớn.

Bên cạnh đầu tư công nghệ sản xuất, GCON chú trọng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cải tiến thiết kế. Mỗi năm, tập đoàn phát triển hơn 50 sản phẩm mới và 2 công nghệ cao; đồng thời sở hữu 1 bằng sáng chế phát minh, 11 bằng sáng chế giải pháp hữu ích, 13 bằng sáng chế kiểu dáng và 14 bản quyền phần mềm.

Thông qua việc đưa showroom vào hoạt động, GCON Việt Nam từng bước khẳng định vai trò kết nối giữa năng lực sản xuất quốc tế với nhu cầu thị trường trong nước. Đây không chỉ là địa điểm giới thiệu sản phẩm mà còn là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa các giải pháp nội thất hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai trương showroom tại Hà Nội, GCON Việt Nam tổ chức ký kết hợp tác với 3 đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Samcons Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Thương Mại D.T.H; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Act.