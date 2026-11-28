Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp - năng lượng
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng và yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng cấp thiết, phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh vốn và công nghệ, yêu cầu quan trọng là hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư và xây dựng môi trường chính sách đủ ổn định cho các dự án dài hạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-diem-nghen-thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-nang-luong-246261128222610702.htm