Tối 28/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc – Gắn kết yêu thương và lập nghiệp tại Bắc Ninh” năm 2026. Đây là dịp kết nối công nhân, người lao động với cộng đồng dân cư, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn, cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động.