Phát triển dược liệu dưới tán rừng mở ra hướng khai thác hiệu quả lợi thế lâm nghiệp của các địa phương miền Tây Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị dược liệu Nghệ An”, nhằm nhận diện lợi thế, những điểm nghẽn và định hướng phát triển ngành hàng này trong thời gian tới.

TIỀM NĂNG DƯỚI TÁN RỪNG CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC TƯƠNG XỨNG

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Minh Sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, cho biết nhu cầu sử dụng dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây không chỉ là lĩnh vực có tiềm năng kinh tế mà còn gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dưới tán rừng và tạo sinh kế cho người dân.

Với diện tích tự nhiên hơn 1,64 triệu ha, trong đó diện tích rừng hơn 975.000 ha, độ che phủ rừng đạt 59,16%, Nghệ An có điều kiện phát triển nhiều loại dược liệu dưới tán rừng. Toàn tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây thuốc, trong đó có những loài quý như sâm Puxailaileng, bảy lá một hoa, lan kim tuyến, chè hoa vàng, quế và sa nhân tím.

Bên cạnh nguồn tài nguyên tự nhiên, địa phương còn có tri thức bản địa về sử dụng, bảo tồn cây thuốc của đồng bào các dân tộc miền Tây. Hiện Nghệ An có hơn 40 hợp tác xã, 75 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến dược liệu; 3 dự án đầu tư đăng ký với tổng vốn hơn 3.063 tỷ đồng; 165 sản phẩm dược liệu đạt OCOP, trong đó có 21 sản phẩm 4 sao.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Quỳnh.

Ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Quỳnh.

Đại diện Công ty TNHH Nam Dược phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh.

Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh đầy đủ giá trị mà ngành dược liệu có thể tạo ra. Vùng nguyên liệu còn nhỏ lẻ, phân tán; nguồn giống và quy trình kỹ thuật chưa đồng bộ; việc áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO còn hạn chế. Đáng chú ý, hơn 80% sản lượng dược liệu vẫn được tiêu thụ ở dạng tươi hoặc phơi, sấy thủ công, trong khi tỉnh chưa có nhà máy chiết xuất, sản xuất thuốc quy mô công nghiệp đạt chuẩn GMP.

Theo nhu cầu của hệ thống y tế, giá trị sử dụng dược liệu ước khoảng 170 tỷ đồng mỗi năm, nhưng khoảng 80% giá trị mua sắm vẫn đến từ nguồn nhập khẩu. Đây là khoảng trống thị trường đáng kể, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của doanh nghiệp trong tỉnh.

KHÔNG THỂ TRỒNG TRƯỚC, TÌM ĐẦU RA SAU

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho rằng dược liệu có thể mở ra nhiều hướng phát triển, từ cung ứng nguyên liệu cho ngành y tế, dược phẩm đến mỹ phẩm, thực phẩm và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, muốn tạo ra giá trị lớn, sản xuất phải được tổ chức bài bản, có doanh nghiệp tham gia thu mua, chế biến và phát triển thị trường.

Theo ông Trung, Nghệ An có những loại cây tiềm năng như chè hoa vàng, quế ở Quế Phong, Quỳ Châu hay sâm Puxailaileng, nhưng vẫn thiếu khâu chế biến sâu và thông tin thị trường. Việc phát triển vùng trồng không thể chạy theo phong trào, khuyến khích người dân mở rộng diện tích khi chưa xác định được đầu ra. Thay vào đó, cần lựa chọn cây trồng phù hợp, gắn vùng nguyên liệu với nhu cầu của doanh nghiệp và hợp đồng tiêu thụ cụ thể.

Thực tế từ các mô hình sản xuất cho thấy, đầu ra và năng lực tổ chức chuỗi có ý nghĩa quyết định. Tại Na Ngoi, sản lượng gừng tươi đạt khoảng 2.000 tấn mỗi năm nhưng việc trồng còn tự phát, phụ thuộc thương lái và thiếu cơ sở chế biến tại chỗ. Chi phí logistics chiếm tới 50-55%, làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế.

Trong khi đó, mô hình liên kết cây chè dây của Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đã hình thành chuỗi từ giống, vùng trồng đến chế biến, với sản lượng khoảng 10-12 tấn. Đây là cơ sở để xem xét mở rộng những mô hình có khả năng kiểm soát chất lượng và gắn sản xuất với thị trường.

Đại diện Công ty Nam Dược cũng đề xuất Nghệ An cần lựa chọn một số cây dược liệu chủ lực, xác định rõ vùng trồng và quy mô phù hợp với nhu cầu tiêu thụ; đồng thời đầu tư hạ tầng logistics, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Việc mở rộng vùng nguyên liệu nên bắt đầu từ các mô hình thí điểm có hợp đồng liên kết, sau đó mới nhân rộng.

Đại diện Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng thời vùng trồng, chế biến sâu và thị trường. Cùng với chuẩn hóa giống, quy trình sản xuất, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đầu tư, bảo tồn nguồn gen và phát triển các loài dược liệu đặc hữu như sâm Puxailaileng.

DOANH NGHIỆP LÀM HẠT NHÂN, NGƯỜI DÂN THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, phát triển dược liệu không chỉ tạo thêm giá trị cho sản xuất nông, lâm nghiệp mà còn góp phần bảo vệ rừng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân miền Tây. Vì vậy, địa phương cần chuyển từ khai thác tiềm năng tự nhiên sang tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân, hợp tác xã làm cầu nối và người dân trực tiếp tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không phát triển vùng trồng theo phong trào, không mở rộng diện tích khi chưa có doanh nghiệp bao tiêu và thị trường tiêu thụ. Việc lựa chọn cây dược liệu chủ lực phải dựa trên lợi thế sinh thái, nhu cầu thị trường và khả năng chế biến; đồng thời gắn bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh học với tri thức bản địa và lợi ích của cộng đồng sống dựa vào rừng.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ nhiệm vụ sau hội thảo, từ khảo sát tiềm năng, lựa chọn cây trồng, xác định vùng nguyên liệu đến xây dựng chuỗi liên kết và thị trường tiêu thụ. Những mô hình có tính khả thi cần được triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Tỉnh đang xây dựng dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Định hướng chính sách tập trung vào thu hút doanh nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, mở rộng thị trường và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chủ rừng.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh, các ngành, các địa phương với các doanh nghiệp. Ảnh: Phan Quỳnh.

Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác về phối hợp khảo sát nguồn gen, lựa chọn các loài dược liệu phù hợp để xây dựng vùng rừng phát triển bền vững tại Nghệ An và các Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương để phát triển chuỗi giá trị dược liệu trên địa bàn Nghệ An.