Không chạy theo số lượng, phải có giao dịch thực chất

Sáng 28/11, tại lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc thu hút thành viên phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu thu hút thành viên phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng.

Đà Nẵng xác định phát triển trung tâm tài chính quốc tế tập trung vào các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính số, giao dịch hàng hóa, tài trợ chuỗi cung ứng và quản lý tài sản, đồng thời kết nối nguồn vốn quốc tế với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Điều quan trọng là mỗi thành viên khi tham gia phải có những đóng góp cụ thể bằng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới đối tác.

Ông Hùng yêu cầu cơ quan điều hành chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu hỗ trợ, xây dựng lộ trình để các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, phát sinh giao dịch tại Việt Nam.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng tham dự lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Đối với những hợp đồng, cam kết đầu tư vừa được công bố, phải xác định rõ đối tác, dự án, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai. Đặc biệt, cần theo sát các phương án thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng, du lịch, cấp nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn để những cam kết trở thành kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu sớm lựa chọn một số chuỗi cung ứng để thí điểm tài trợ vốn dựa trên hóa đơn, đơn hàng, khoản phải thu và hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng, cho hay, trong đợt này, 11 thành viên mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký với tổng vốn điều lệ gần 34 triệu USD.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng, báo cáo kết quả thu hút thành viên và phát triển các sản phẩm tài chính.

Đáng chú ý, sáu doanh nghiệp thành viên đã triển khai các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn, cho vay, thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng và nước sạch với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD.

Các thành viên cam kết chuyển khoảng 8 đến 10 triệu USD trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nhà đầu tư Hà Lan.

Bên cạnh huy động vốn cho các công trình lớn, trung tâm cũng phát triển các giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng, kết nối ngân hàng, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Muốn người dân Đà Nẵng nhìn thấy, sử dụng được những công trình đầu tư

Tại buổi lễ, ông Nathan Schmidt, Trưởng khu vực châu Á của quỹ đầu tư khí hậu Climate Fund Managers (CFM), bày tỏ mong muốn những khoản đầu tư thông qua VIFC Đà Nẵng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Nathan Schmidt, Trưởng khu vực châu Á của Climate Fund Managers, công bố cam kết nguồn vốn tối đa 50 triệu USD cho các dự án cấp nước, xử lý nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng.

CFM có trụ sở tại Hà Lan, hiện quản lý nguồn vốn 3 tỷ USD, tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại những thị trường mới nổi.

Trong tháng 11, quỹ đã thành lập doanh nghiệp Climate Investor Vietnam - Water tại VIFC Đà Nẵng. Khoản vốn đầu tư đầu tiên trị giá 1 triệu USD dự kiến được chuyển trong những ngày tới để đầu tư vào lĩnh vực cấp nước tại Việt Nam.

Ông Schmidt khẳng định các khoản đầu tư tiếp theo của CFM tại Việt Nam sẽ được thực hiện thông qua Đà Nẵng.

Riêng tại thành phố, CFM cam kết nguồn vốn tối đa 50 triệu USD cho các dự án cấp nước, xử lý nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các khoản đầu tư phải đáp ứng tiêu chí và được hội đồng đầu tư của quỹ phê duyệt.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Nhà đầu tư Hà Lan mong muốn nhiều hộ dân, doanh nghiệp Đà Nẵng được sử dụng nguồn nước sạch, giảm lượng nước thải chưa qua xử lý đổ ra sông Hàn và biển, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với ngập lụt, xâm nhập mặn và hạn hán.

Ông Schmidt nhìn nhận những giao dịch đầu tiên còn khiêm tốn so với nhu cầu của Việt Nam. Tuy nhiên, khi nguồn vốn được luân chuyển thuận lợi, minh bạch và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, CFM sẽ kết nối thêm nhiều nhà đầu tư với Việt Nam ở quy mô lớn hơn.

"Các trung tâm tài chính được đánh giá không phải bằng số giấy chứng nhận đã cấp mà bằng những dự án được tài trợ. Chúng tôi muốn đó là những dự án mà mỗi người dân Đà Nẵng đều có thể nhìn thấy và sử dụng, như nước sạch từ vòi", ông Schmidt chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn cầu, chia sẻ định hướng phát triển Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn cầu, cho hay, Việt Nam có thế mạnh về nông sản, nguyên liệu và nhiều mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, người sản xuất và doanh nghiệp vẫn cần thêm những công cụ quản lý rủi ro về giá, tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.

Thông qua Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX), doanh nghiệp mong muốn xây dựng thị trường giao dịch có khả năng kết nối với các sở giao dịch quốc tế, ngân hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Sau bốn năm chuẩn bị, hạ tầng công nghệ của sở giao dịch đã sẵn sàng. Doanh nghiệp cam kết tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng ngay sau khi được phép hoạt động, tập trung vào các mặt hàng như cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, kim loại màu...

Ông Tùng mong Đà Nẵng không chỉ là nơi thu hút nguồn vốn quốc tế mà còn trở thành đầu mối giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.