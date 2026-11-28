Người tiêu dùng Thủ đô tìm hiểu các sản phẩm đặc sản của các vùng miền tại chương trình. Ảnh: NH.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026 có quy mô khoảng 4.500 m², quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các không gian trưng bày được tổ chức theo từng khu vực, gồm sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Bên cạnh đó là không gian kết nối giao thương, thương mại số, quảng bá du lịch, trình diễn văn hóa, ẩm thực vùng miền và mua sắm đặc sản.

Thông qua cách tổ chức này, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề có điều kiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Người tiêu dùng cũng có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chương trình đã trở thành cầu nối giao thương, tạo cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chế biến trong nước quảng bá sản phẩm, kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị và người tiêu dùng. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

Đặc sản cua Cà Mau được giới thiệu, quảng bá tại hội chợ. Ảnh: NH.

Điểm nhấn trong chương trình năm nay là sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, nhằm hỗ trợ tỉnh Cà Mau quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh du lịch tại Hà Nội. Không gian Cà Mau còn có các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đáng lưu ý, chương trình tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, Ban Tổ chức triển khai các chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên nền tảng số với sự tham gia của KOL, KOC. Các hoạt động phối hợp sàn thương mại điện tử, tổ chức tài chính, ngân hàng, đơn vị cung cấp ví điện tử, vận chuyển và doanh nghiệp công nghệ cũng được chú trọng.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ được đánh giá qua quy mô gian hàng hay số lượng khách tham quan, mà quan trọng hơn là ký kết được những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối, thương hiệu được người tiêu dùng biết đến và thị trường mới được mở ra cho doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: NH.

Từ định hướng đó, Sở Công thương Hà Nội đề nghị các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu.

Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử tăng cường kết nối, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, tiềm năng để đưa vào hệ thống phân phối, góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Thông qua Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò kết nối theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, góp phần triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2026, tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).