Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đề xuất xuất phát từ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của TikTok đối với việc hình thành dư luận và sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội, trong bối cảnh nền tảng thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance có khoảng 200 triệu người dùng hoạt động hằng tháng tại châu Âu.

Theo chính phủ hai nước nói trên, TikTok không còn đơn thuần là một nền tảng giải trí mà đã trở thành một kênh có vai trò quan trọng trong việc định hình nhận thức và quan điểm của công chúng. Thông qua các thuật toán đề xuất nội dung, người dùng thường xuyên tiếp cận những thông tin phù hợp với sở thích và quan điểm cá nhân, từ đó hình thành các “bong bóng thông tin”. Cơ chế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thao túng thông tin, gia tăng phân cực xã hội và tác động đến quá trình hình thành dư luận, đặc biệt trong các thời điểm chính trị nhạy cảm.

Đề xuất của Áo và Đức hướng tới việc tăng quyền kiểm soát của châu Âu đối với hoạt động của TikTok, thậm chí đặt ra khả năng “châu Âu hóa” nền tảng này. Tuy nhiên, TikTok đã phản đối, gọi đề xuất là “phi lý” và khẳng định công ty vẫn chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật châu Âu. Tranh luận này cho thấy những quan ngại ngày càng lớn của EU về khả năng kiểm soát dữ liệu, thuật toán và nội dung trên các nền tảng số có nguồn gốc bên ngoài khu vực.

Vấn đề TikTok cũng nằm trong bối cảnh rộng hơn về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Âu. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập đoàn BYD đang xúc tiến kế hoạch mua lại một nhà máy tại tỉnh Moselle của Pháp, đồng thời tìm hiểu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất tại Slovakia. Việc đặt nhà máy ngay trong EU sẽ giúp doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế tác động của thuế nhập khẩu, đồng thời mở rộng thị phần thông qua sản xuất và sử dụng linh kiện tại châu Âu. Những động thái này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ số mà còn mở rộng sang các ngành công nghiệp chiến lược.

Đối với TikTok, đề xuất của Áo và Đức có thể mở đầu cho một cuộc tranh luận sâu rộng hơn về chủ quyền số của châu Âu, đặc biệt là quyền kiểm soát các nền tảng có khả năng tác động lớn đến dư luận. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số, EU đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm môi trường kinh doanh mở, vừa hạn chế nguy cơ phụ thuộc công nghệ và can thiệp thông tin từ bên ngoài.