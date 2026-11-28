Khu gian hàng trưng bày và bán sản phẩm RISEP, OCOP tại Siêu thị Co.opmart Long Xuyên

Ngày 28.11, tại phường Long Xuyên, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp với UBND phường Long Xuyên và Siêu thị Co.opmart Long Xuyên tổ chức khai mạc khu gian hàng trưng bày và bán sản phẩm RISEP, OCOP, hướng tới hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, kết nối hệ thống phân phối và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Khu gian hàng có sự tham gia của 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất với nhiều mặt hàng đặc trưng của địa phương như thực phẩm chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ, trà, cà phê, tinh dầu, đường thốt nốt, nước mắm, các loại khô và sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc khu gian hàng sản phẩm RISEP, OCOP

Việc tổ chức khu gian hàng ngay trong không gian siêu thị tạo thêm kênh giới thiệu, quảng bá và phân phối sản phẩm địa phương thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại.

Qua đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có điều kiện tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu chất lượng, giá trị sản phẩm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Đây cũng là hướng kết nối tiêu thụ hàng hóa với các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Đáng chú ý, khu gian hàng đi vào hoạt động trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm, tạo cơ hội để các chủ thể đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2027.

Người dân và du khách cũng có thêm địa chỉ thuận tiện để tham quan, trải nghiệm và lựa chọn những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa, đặc trưng của An Giang.

Các đại biểu tại sự kiện

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo người dân đã tham quan, tìm hiểu, mua sắm tại các gian hàng. Sự quan tâm của người tiêu dùng góp phần tạo không khí sôi nổi, mở đầu cho hoạt động kết nối giữa các chủ thể sản xuất với hệ thống phân phối và thị trường.

Thông qua mô hình này, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị bán lẻ và các cơ sở sản xuất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực nâng cao giá trị sản phẩm RISEP, OCOP, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa địa phương và đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu.