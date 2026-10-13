Đồng lòng mở đường ở Suối Đồng

Nhân dân thôn Suối Đồng làm đường bê tông nông thôn.

Mở đường nối đoàn kết

Trước đây, tuyến đường nối khu dân cư người Mông với các khu dân cư khác của thôn Suối Đồng chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Mong muốn có con đường thuận tiện hơn đã trở thành động lực để người dân cùng bàn bạc, thống nhất, chung sức xây dựng tuyến đường bê tông. Thôn Suối Đồng được sáp nhập từ thôn Suối Đồng và thôn 31 của xã Vị Xuyên, thôn hiện có 173 hộ dân, trong đó khu dân cư người Mông có 63 hộ. Đời sống của phần lớn các hộ còn khó khăn, chủ yếu thuộc diện nghèo và cận nghèo, thu nhập dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp. Vì vậy, việc đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường là nỗ lực lớn của bà con.

Với phương châm Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, tuyến đường bê tông dài gần 1km, rộng 3m đã được triển khai và hoàn thành. Tổng số tiền nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng, cùng sự tự nguyện hiến đất của nhiều hộ gia đình để tạo mặt bằng thi công. Con đường mới giúp việc đi lại thuận lợi hơn, nhất là vận chuyển ngô, nông sản, lâm sản từ khu dân cư đến nơi tiêu thụ.

Bí thư Chi bộ thôn Suối Đồng, Đỗ Quốc Khánh cho biết: “Trước đây, đường đất đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Khi có chủ trương làm đường bê tông, chi bộ đã họp bàn và cùng với Ban quản lý thôn tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ lợi ích và cùng tham gia. Điều đáng mừng là người dân đồng tình, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công. Tuyến đường hoàn thành là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng”.

Đảng viên gương mẫu, nhân dân đồng thuận

Để chủ trương làm đường nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, Chi bộ thôn Suối Đồng xác định phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng. Chi bộ hiện có 31 đảng viên, trong đó có 10 hộ đảng viên trên tuyến đường hiến từ 40 - 60 m2 đất vườn và tất cả các đảng viên đều tiên phong đóng góp công sức, kinh phí xây dựng công trình. Tiêu biểu là đảng viên Giàng Mí Tỏa và Giàng Mí Chao là những đảng viên tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường. Từ chủ trương của Chi bộ, 2 hộ gia đình đã tự nguyện hiến hơn 60 m2 đất để mở rộng tuyến đường. Đảng viên Giàng Mí Tỏa chia sẻ: “Con đường này nối khu dân cư hạ sơn với trung tâm thôn, trước đây đường đất đi lại rất khó khăn, nhất là khi vận chuyển ngô, nông sản. Nay Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân cùng góp sức làm đường, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất để mở rộng tuyến đường. Con đường làm xong, bà con khu hạ sơn đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn”.

Công trình là kết quả của sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Con đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng.