Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng của cử tri về khơi thông các 'điểm nghẽn' thể chế

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai của đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội Hà Nội

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 126 xã, phường, thu hút đông đảo cử tri và nhân dân Thủ đô tham dự.

Các đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm trước cử tri; lãnh đạo thành phố, các ngành, các địa phương của thành phố tham dự đã tiếp thu, giải trình trực tiếp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp được 47 ý kiến của cử tri phát biểu tại hội nghị và các ý kiến cử tri gửi bằng văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Qua tổng hợp cho thấy, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đồng tình với những chủ trương, quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; tăng trưởng kinh tế…; các chủ trương của Đảng sau khi ban hành đã được Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa kịp thời các chính sách, tổ chức thực hiện đồng bộ, sát thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cử tri và nhân dân Thủ đô ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ, HĐND và UBND thành phố Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phấn đấu tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đã đề ra…

Sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Những chuyển biến này được cử tri và người dân quan tâm, tin tưởng, ủng hộ.

Về kinh tế, đến hết quý III-2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng được cải thiện qua từng quý; GRDP quý III-2026 ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm; tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025…

Cử tri và nhân dân Thủ đô ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trong hoạt động tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật, giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; đồng thời, mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, phản ánh đầy đủ ý kiến từ cơ sở và tăng cường đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời kiến nghị rõ trách nhiệm, lộ trình và kết quả thực hiện.

Cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có các văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và được thụ hưởng đầy đủ, bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp…

Một số nội dung đã được cử tri phản ánh tại các kỳ tiếp xúc trước, cử tri tiếp tục kiến nghị, như những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động của cán bộ cơ sở sau sắp xếp; an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường; nhân lực, cơ sở vật chất y tế cơ sở; tiến độ, hiệu quả các dự án giao thông, đường sắt, đê điều…Cử tri kỳ vọng các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp cụ thể, hiệu quả đối với những vấn đề nêu trên.

Cử tri xã Phú Xuyên phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai. Ảnh: TT

Bám sát thực tiễn khi sửa đổi các dự án luật quan trọng

Cử tri cho rằng, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có các nội dung về đất đai, nhà ở, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giáo dục, an sinh xã hội...

Cử tri mong muốn quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật phải bám sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, ổn định, khả thi; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm và hạn chế tình trạng quy định chồng chéo, khó thực hiện; ưu tiên xử lý các “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế phối hợp, phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng và thi hành pháp luật…

Đối với một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, cử tri Thủ đô đề nghị Quốc hội khi xem xét, sửa đổi Luật Đất đai cần tiếp tục hoàn thiện chính sách về giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý các trường hợp sử dụng đất có yếu tố lịch sử; trong đó bảo đảm nơi ở, hạ tầng, sinh kế, việc làm và điều kiện sống ổn định của người có đất bị thu hồi, quan tâm lao động trung niên, lớn tuổi, khó chuyển đổi nghề; nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ phù hợp khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở ổn định từ nhiều năm trên phần đất vườn, ao của gia đình nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng cơ chế xác định giá đất công khai, minh bạch, ổn định, có cơ sở dữ liệu thống nhất.

Cử tri cũng đề nghị đơn giản hóa thủ tục, có cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất ổn định khi hồ sơ chưa đầy đủ (như đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 nhưng thiếu hồ sơ địa chính gốc), đề nghị nghiên cứu, quy định theo hướng sử dụng các tài liệu xác minh thực tế như phiếu lấy ý kiến khu dân cư, biên bản xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tài liệu liên quan làm căn cứ xem xét khi có căn cứ sử dụng đất rõ ràng…

Đề nghị xem xét, bổ sung cơ chế đối với trường hợp đất vườn có nguồn gốc sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện được phép chuyển mục đích sang đất ở, áp dụng mức thu tiền sử dụng đất 30% tương tự trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở; xem xét trường hợp hộ gia đình sử dụng đất ao, vườn có nguồn gốc do cha ông để lại, ổn định, lâu dài, không tranh chấp, có đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, phù hợp quy hoạch được công nhận toàn bộ diện tích đã sử dụng làm đất ở và có cơ chế giảm nghĩa vụ tài chính hợp lý khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở.

Cử tri cũng đề nghị công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nhân dân giám sát; sửa đổi quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng rút gọn trình tự đối với vi phạm đã rõ; đơn giản hóa thủ tục cưỡng chế; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn của từng cơ quan, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã xử lý dứt điểm tại địa bàn.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, cử tri Thủ đô đề nghị cần làm rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành và cư dân, nhất là đối với sở hữu chung - sở hữu riêng; đồng thời, nghiên cứu giới hạn tỷ lệ phiếu biểu quyết tối đa của chủ đầu tư tại Hội nghị nhà chung cư, bảo đảm quyền tham gia quyết định của các chủ sở hữu khác; đơn giản hóa quy trình thủ tục, làm rõ trách nhiệm giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân; có chính sách ưu tiên phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê dài hạn.