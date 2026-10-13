Giá căn hộ vẫn ở mức cao

Khách hàng tham quan một dự án mới tại khu Nam TPHCM

Theo Avison Young, một dự án chung cư hạng sang tại khu Tây TPHCM thiết lập mức giá kỷ lục 4.500-4.800 USD/m². Trong khi đó, giá bình quân căn hộ chào bán mới tại khu vực TPHCM trước sáp nhập đạt 4.210 USD/m², tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền tảng dữ liệu Biggee cũng ghi nhận giá chung cư tại khu vực này tăng 12% so với cuối năm 2025.

Trong quý III, TPHCM có khoảng 11.500 căn hộ được chào bán, tập trung tại khu Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Dù tâm lý thị trường thận trọng, giao dịch vẫn diễn ra, nhưng chủ yếu ở các sản phẩm vừa túi tiền tại Dĩ An và Thuận An (Bình Dương cũ), nơi nhu cầu ở thực duy trì sức mua. Ngược lại, căn hộ cao cấp và hạng sang tại khu vực nội đô tiêu thụ chậm hơn, khiến tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường giảm còn 28%. Nguyên nhân do quỹ đất khan hiếm và chi phí đầu vào cao tiếp tục đẩy mặt bằng giá lên cao, thu hẹp cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp tăng chậm lại, chỉ nhích 1,5-2,3% trong giai đoạn tháng 7-9. Thị trường ghi nhận hơn 3.200 căn mở bán mới trong quý III, nâng tổng nguồn cung đang chào bán lên khoảng 11.500 căn. Đáng chú ý, khoảng 80% nguồn cung thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi căn hộ trung cấp, bình dân gần như vắng bóng.

Trên thị trường thứ cấp, chi phí vốn cao và lãi vay tăng gây áp lực giảm giá 5-12% đối với một số sản phẩm. Người mua có sẵn tiền mặt có xu hướng lựa chọn các dự án đã bàn giao từ 5-10 năm, với giá khoảng 2.000-2.500 USD/m², thay vì căn hộ vùng ven có giá gần 3.300 USD/m².

Tại Đà Nẵng, hơn một nửa giao dịch đến từ nhà đầu tư phía Bắc. Một số dự án mới được giới thiệu trong quý III gồm The Camellia với 469 căn và S-Light Tower với 800 căn, đều thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, nhận định Hà Nội và TPHCM tiếp tục duy trì sức hút đầu tư trong 9 tháng đầu năm, tạo lực đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá không chỉ qua quy mô vốn thu hút, mà còn ở tốc độ triển khai dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đất đai và quy hoạch là điều kiện then chốt để gia tăng nguồn cung phù hợp.

Knight Frank Việt Nam dự báo đến cuối năm 2027, TPHCM có thể bổ sung 42.593 căn hộ, trong đó khu vực trung tâm chiếm hơn một nửa. Nguồn cung tại khu vực lõi thành phố tiếp tục nghiêng về phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập có thêm sản phẩm bình dân, trung cấp.

Diễn biến trên cho thấy giá bất động sản vẫn neo cao trong khi sức mua có sự phân hóa giữa các phân khúc. Nguồn cung mới tăng chưa đồng nghĩa khả năng tiếp cận nhà ở được cải thiện, nhất là khi sản phẩm vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt. Việc phát triển nguồn cung phù hợp với nhu cầu ở thực sẽ là yếu tố quan trọng để thị trường duy trì thanh khoản và tăng trưởng bền vững.