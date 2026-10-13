Đường mới ở Quang Sơn và 'bài toán' xe tải nặng

Người dân sẵn sàng hiến đất để mở rộng tuyến đường Quang Sơn - Na Oai.

Tại ngã ba xóm Xuân Quang, xã Quang Sơn, phần đất mặt đường rộng hơn 500m2 do gia đình ông Triệu Văn Hải hiến đang góp phần mở rộng tuyến đường. Với người dân địa phương, đây là thay đổi thiết thực sau nhiều năm phải đi lại trên tuyến đường xuống cấp, chịu ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển đá và vật liệu xây dựng.

Ông Triệu Văn Hải chia sẻ: Việc hiến đất không chỉ là đóng góp của riêng gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với công việc chung. Tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng.

Tuyến đường dài 3,97km, gồm tuyến chính dài 2,75km và tuyến nhánh dài 1,22km, kết nối khu vực Na Oai với Cụm công nghiệp Quang Sơn 1 và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh tại địa phương.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, xe tải trọng lớn vận chuyển đá, quặng thường xuyên lưu thông đã khiến đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây nên những phiền toái kéo dài đối với các hộ dân sống ven đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này đang được đầu tư nhằm khắc phục những bất cập trên, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu dân cư, Cụm công nghiệp và trường học.

Theo thiết kế, nền đường rộng 8,5m, mặt đường rộng 5,5m; hệ thống thoát nước, cống và tường chắn được xây dựng đồng bộ. Tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 56,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Dự án được triển khai trong điều kiện không có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, sự đồng thuận của cộng đồng có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ thực hiện Dự án.

Xe tải trọng lớn là một nỗi lo cho tuổi thọ của tuyến đường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, xã Quang Sơn đã vận động được 108/111 hộ dân hiến đất và tài sản trên đất, đạt 97,3%. Đến ngày 9/10/2026, khối lượng thi công nền đường đạt khoảng 80%; móng cấp phối đá dăm loại II đạt 60%; rãnh thoát nước dọc đạt 80%; cống thoát nước ngang đạt 70% và tường chắn đạt 92%. Giá trị xây lắp thực hiện ước đạt 31 tỷ đồng, tương đương 54,4% giá trị hợp đồng.

Theo ông Khuất Kim Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, địa phương sẽ tiếp tục vận động, đối thoại để tháo gỡ những vướng mắc còn lại, tạo sự thống nhất trong nhân dân.

Cùng với đó, xã đề nghị tỉnh xem xét đề xuất của địa phương về chủ trương xây dựng một tuyến đường khác dành cho phương tiện vận tải nặng, phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn. Bởi nếu tuyến đường mới tiếp tục phải chia sẻ lưu lượng lớn với những xe chở đá trọng tải lớn, nguy cơ xuống cấp có thể tái diễn.

Phương án vận tải riêng, nếu được tính toán phù hợp, sẽ góp phần tách dòng xe phục vụ sản xuất khỏi giao thông dân sinh, bảo vệ kết cấu đường và hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.