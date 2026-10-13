Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu, đưa gần 300 hộ dân ra khỏi ranh giới

Công viên Võ Thị Sáu tiền thân là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, có tổng diện tích khoảng 26 ha. Trong quá trình quản lý và sử dụng trước đây, tại đây từng tồn tại nhiều vi phạm lấn chiếm như xây dựng sân bóng đá, sân tennis có mái che, bãi đỗ xe cùng các công trình dịch vụ.

Phối cảnh minh họa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu. ﻿Ảnh: Phường Bạch Mai.

Từ ngày 1/7/2025, khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Bạch Mai được giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và đã tập trung xử lý vi phạm, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhằm khắc phục các bất cập.

Ông Nguyễn Hoành Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Bạch Mai, nhấn mạnh điểm quan trọng của đồ án là đưa khu vực Tổ dân phố 4A, 4B phường Thanh Nhàn cũ (nay là Tổ dân phố 16 phường Bạch Mai) ra khỏi quy hoạch công viên. Việc điều chỉnh này giúp gần 300 hộ dân tại đây có thể thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép cải tạo và xây dựng nhà ở theo quy định sau khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai, dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 26,75 ha, trong đó diện tích lập điều chỉnh quy hoạch là 22,45 ha.

Không gian công viên được định hình thành công viên văn hóa, giải trí, thể dục thể thao Võ Thị Sáu với các khu chức năng chính:

Diện tích mặt nước: Rộng khoảng 100.997,2 m², chiếm 45% tổng diện tích toàn khu.

Khu cây xanh công viên tĩnh: Rộng khoảng 56.054,1 m² với mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao tối đa 1 tầng.

Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu: Diện tích 9.085,8 m², mật độ xây dựng tối đa 10%, tầng cao tối đa 1 tầng.

Khu đền thờ bà Chúa Hồ: Diện tích khoảng 421,9 m², mật độ xây dựng tối đa 15%, tầng cao tối đa 1 tầng.

Hạ tầng và dịch vụ: Đất khai thác dịch vụ khoảng 20.122,8 m²; điểm đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện rộng khoảng 2.891 m²; đất giao thông chiếm 17.983,3 m².

Ngoài ra, phần đất ngoài phạm vi công viên bao gồm 0,94 ha đất công cộng đô thị cấp thành phố và trạm biến áp 220kV Hai Bà Trưng rộng khoảng 0,4 ha ở phía Đông Nam.