[GALLERY] Bến xe Yên Sở 120 tỷ đồng ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Sau hơn một năm thi công, Bến xe khách Yên Sở, nằm trên đường Vành đai 3, phường Yên Sở, Hà Nội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/10. Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh, góp phần tổ chức lại hoạt động vận tải tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo thông tin được công bố, dự án Bến xe khách Yên Sở được triển khai trên khu đất rộng hơn 27.500 m². Đầu năm 2025, UBND TP Hà Nội quyết định cho Công ty CP Bến xe Thanh Trì thuê khu đất để thực hiện dự án, với thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/12/2066.

Công trình được khởi công trong quý II/2025, có diện tích xây dựng khoảng 3.445 m², tổng diện tích sàn hơn 14.500 m² và chiều cao 19,2 m. Điểm đáng chú ý là tòa nhà trung tâm có thiết kế hình tròn, sử dụng nhiều vách kính nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thông thoáng.

Bến xe gồm ba tầng nổi và một tầng hầm rộng khoảng 5.000 m². Khu vực tầng một được bố trí sảnh chờ, quầy bán vé và khu vực trưng bày. Hệ thống bảng điện tử cung cấp thông tin về chuyến xe, giờ xuất bến và cửa đón khách, hỗ trợ hành khách theo dõi lịch trình.

Tầng hai dành cho khu ẩm thực và dịch vụ ăn nhanh. Trong giai đoạn đầu, khu vực này dự kiến có 12 gian hàng hoạt động. Theo kế hoạch, hệ thống dịch vụ có thể được mở rộng lên khoảng 45 gian hàng, với sức phục vụ từ 1.500 đến 2.000 chỗ ngồi. Tầng ba bố trí các khu chức năng phục vụ hoạt động của bến xe.

Bên cạnh khu vực dành cho xe khách, công trình còn bố trí không gian đón, trả khách cho xe buýt và taxi, tạo điều kiện kết nối giữa các loại hình vận tải.

Bến xe Yên Sở nằm trên trục Vành đai 3, cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.

Theo thông tin từ nguồn tham khảo, Bến xe khách Yên Sở có công suất thiết kế từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày.

Việc đưa thêm một bến xe vào khai thác tại cửa ngõ phía Nam có thể tạo điều kiện bổ sung năng lực phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh, đồng thời mở thêm lựa chọn cho việc tổ chức, phân bổ các tuyến xe.

Với mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, Bến xe Yên Sở được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong mạng lưới vận tải hành khách tại khu vực phía Nam Hà Nội. Công trình có hệ thống thông tin chuyến xe, không gian chờ và các khu dịch vụ, hướng tới cải thiện điều kiện phục vụ hành khách.

Trong thời gian tới, những chỉ số đáng chú ý gồm lượng xe xuất bến thực tế, tỷ lệ sử dụng công suất, số hành khách phục vụ, mức độ thuận tiện khi tiếp cận bến và biến động giao thông trên các tuyến đường lân cận.

Cùng nhìn ảnh từ trên cao của Bến xe khách Yên Sở cùng báo Tri thức và Cuộc sống. Ảnh sử dụng trong bài: Bến xe Yên Sở Hà Nội.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội đưa bến xe Yên Sở hiện đại vào khai thác, góp phần giảm tải giao thông - Nguồn: VTV24