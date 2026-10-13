Phấn đấu bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường nhưng chỉ có thể hoạt động trong phần mặt bằng nhỏ hẹp đã được giải phóng từ giai đoạn trước. (Ảnh: VŨ HUY)

Thúc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản khẩn số 34069/SNNMT-BTTĐC, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt và Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Theo yêu cầu của sở, các đơn vị phải tập trung thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, bám sát các nội dung và mốc tiến độ tại Kế hoạch số 327/KH-UBND, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 10/2026.

Để kiểm soát tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt được giao chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt và doanh nghiệp dự án theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện; định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đặc biệt, đối với những khó khăn, vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị phải báo cáo kịp thời để Sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Theo Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, đoạn dự án đi qua địa bàn có chiều dài hơn 1,8km, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 51.517m², liên quan hơn 100 hộ dân. Trong đó, có 8 trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà, đất; 15 trường hợp bị ảnh hưởng một phần nhà, đất và 80 trường hợp bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, không có nhà hoặc công trình trên đất. Đối với các trường hợp thuộc diện tái định cư, địa phương đã bố trí 8 nền đất tại Khu tái định cư số 3, xã Bình Hưng.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt đã tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến thông tin, tiếp nhận ý kiến; ban hành và gửi thông báo thu hồi đất; đồng thời triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Hiện địa phương tiếp tục xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để xác định điều kiện được bồi thường của từng trường hợp. Đây là bước quan trọng làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp kinh tế-xã hội thường kỳ tháng 8/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Toàn Thắng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn.

Riêng dự án mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đoạn đi qua địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chính quyền địa phương hoàn thành bàn giao mốc ranh trước ngày 8/9; ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 15/9 và phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/9/2026.

Nhà thầu hết mặt bằng để thi công

Theo phản ánh của đại diện lãnh đạo doanh nghiệp dự án, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận cần giải phóng thêm hơn 117ha mặt bằng. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 7/2026. Tuy nhiên, đến gần giữa tháng 10/2026, nhưng mặt bằng phục vụ thi công vẫn chưa được bàn giao.

Trong điều kiện mặt bằng bổ sung chưa có, các nhà thầu đang tìm cách tận dụng phần mặt bằng đã có từ giai đoạn I để triển khai thi công. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đã huy động 1.400 nhân sự cùng 450 thiết bị, triển khai 36 mũi thi công đường và 33 mũi thi công cầu. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 9,3% giá trị hợp đồng. Theo doanh nghiệp dự án, việc chậm bàn giao mặt bằng chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức thi công, đặc biệt tại khu vực nút giao Chợ Đệm tại Km9+500.

Hệ thống biển báo, pano quảng cáo và công trình phụ trợ dày đặc trong phạm vi nút giao khiến nhiều mũi thi công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể triển khai. (Ảnh: HUY VŨ)

Ghi nhận tại gói thầu XL01, nhà thầu Khải Thành đã huy động hơn 50 nhân sự cùng nhiều máy móc, thiết bị đến công trường. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng liên tục, nên chỉ có thể tổ chức thi công cầm chừng trên phần mặt bằng hạn hẹp còn lại từ giai đoạn 1. Ông Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng nhà thầu Khải Thành cho biết, việc thiếu mặt bằng khiến máy móc và nhân lực phải hoạt động cầm chừng, trong khi chi phí vận hành vẫn phát sinh từng ngày. Nếu tình trạng này kéo dài, tiến độ gói thầu dài 1,8km sẽ không bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Không chỉ Khải Thành, nhiều nhà thầu khác trên cũng đang phải liên tục tính toán phương án duy trì lực lượng trong điều kiện mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ. Tại một đoạn khác của gói thầu XL01, ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Quốc Việt cho biết, đơn vị đã huy động hai dàn khoan cọc nhồi cùng hơn 60 công nhân, cán bộ kỹ thuật để triển khai các hạng mục cọc, bệ và thân cầu.

"Hiện nay, tại một số vị trí, nhà dân nằm sát phạm vi dự án, trong khi hệ thống điện trung thế, cáp quang, đường dây và cáp ngầm chưa được di dời. Điều này khiến nhiều khu vực không thể triển khai thi công đồng bộ. Nếu hết tháng 10 này, địa phương không bàn giao mặt bằng thì các nhà thầu chúng tôi không còn công địa để thi công”, đại diện nhà thầu Quốc Việt nhấn mạnh.

Có thể thấy, đối với phần tuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh, việc hoàn thành các thủ tục bồi thường và sớm bàn giao mặt bằng tại xã Tân Nhựt không chỉ liên quan đến quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng, mà còn tác động trực tiếp đến khả năng triển khai các hạng mục thi công trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Đối với dự án mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, yêu cầu được đặt ra là phải tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và sớm bàn giao mặt bằng sạch theo kế hoạch. Các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời bảo đảm đời sống, sinh kế và nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.