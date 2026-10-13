Bảo đảm nguồn vốn, hoàn thiện điều kiện khai thác sân bay Long Thành

Phối hợp đáp ứng nhu cầu vốn

Ngày 12-10, tại Hà Nội, ACV phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án.

Lãnh đạo ACV trao đổi tại buổi làm việc với các ngân hàng. Ảnh: ACV

Tham dự chương trình, phía ACV có ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đại diện các ban chức năng, đơn vị liên quan. Phía các ngân hàng có ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank; ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV và ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV.

Các bên trao đổi, thống nhất các điều kiện tín dụng cần hoàn thiện cho dự án sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Tại chương trình, các bên cập nhật tình hình triển khai dự án, rà soát kế hoạch giải ngân, trao đổi và thống nhất các điều kiện tín dụng cần hoàn thiện. Nội dung làm việc tập trung vào việc phối hợp bảo đảm nguồn vốn phục vụ các hạng mục đang triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ trong giai đoạn hoàn thiện công trình.

Theo ACV, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các ngân hàng cấp tín dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn, qua đó duy trì nhịp độ thi công và tạo nền tảng tài chính cho giai đoạn hoàn thiện dự án.

Trong giai đoạn nước rút, việc rà soát kế hoạch giải ngân gắn với nhu cầu triển khai từng hạng mục là một trong những nhiệm vụ được ACV tập trung thực hiện. Cùng với huy động nguồn lực cho công trường, chủ đầu tư phối hợp với các ngân hàng hoàn thiện những điều kiện cần thiết để triển khai hợp đồng cấp tín dụng, phục vụ mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại từ tháng 12-2026.

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn trong 9 ngày

Song song với công tác bảo đảm vốn, các bước chuẩn bị kỹ thuật cho khai thác sân bay Long Thành tiếp tục được triển khai. Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống ILS/DME và đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L, từ 0 giờ ngày 11-10 đến 23 giờ 59 ngày 19-10-2026.

Hệ thống giao thông nội cảng đang tăng tốc thi công nước rút

ACV và Ban quản lý dự án sân bay Long Thành được yêu cầu chủ trì thực hiện đúng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp điều hành bay và thực hiện thủ tục phát hành thông báo hàng không; Cảng vụ Hàng không miền Nam kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an ninh, an toàn.

Hệ thống kỹ thuật được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình lắp đặt và vận hành thử nghiệm. Ảnh: LÊ XUÂN

Từ tháng 12-2026, ACV dự kiến đưa sân bay vào khai thác theo lộ trình tăng dần quy mô. Giai đoạn 1, từ tháng 12-2026 đến tháng 3-2027, công suất khai thác dự kiến đạt 6-10% công suất thiết kế; giai đoạn 2, từ tháng 4 đến tháng 10-2027, đạt khoảng 50%; giai đoạn 3, từ sau tháng 10-2027, đạt 100% công suất thiết kế. Sự đồng hành của các ngân hàng cấp tín dụng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án, hỗ trợ chủ đầu tư duy trì tiến độ trong những tháng cuối năm.