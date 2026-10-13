Xã Hoài Đức: Rà soát, xử lý hàng trăm công trình, nhà xưởng vi phạm

Không để tái sử dụng điện, nước trái quy định

Qua tổng rà soát đến ngày 30-9-2026, trên địa bàn xã Hoài Đức xác định có 322 công trình, cơ sở gồm nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trước đó, ngày 23-9-2026, UBND xã Hoài Đức đã đề nghị Công ty Điện lực Từ Liêm, các đơn vị kinh doanh điện và Công ty nước sạch Tây Hà Nội rà soát thực trạng cung ứng, sử dụng điện, nước tại 322 công trình xây dựng trái phép, cơ sở bị đình chỉ hoạt động về phòng cháy, chữa cháy theo danh sách do Công an thành phố Hà Nội cung cấp.

Các đơn vị cung cấp điện, nước được đề nghị kiểm tra toàn bộ hợp đồng có liên quan, trong đó tập trung vào công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động về phòng cháy, chữa cháy.

Một nội dung khác cũng được yêu cầu làm rõ là những trường hợp sử dụng điện, nước không đúng mục đích hoặc không đúng nội dung cam kết trong hợp đồng. Đối với hợp đồng không bảo đảm quy định, các đơn vị có trách nhiệm xử lý, thanh lý hoặc điều chỉnh theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của thành phố.

Các công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Nội, xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Không dừng ở việc kiểm tra hồ sơ hợp đồng, UBND xã Hoài Đức yêu cầu tăng cường kiểm tra thực tế đối với những trường hợp đã bị ngừng cung cấp điện, nước nhưng có dấu hiệu tự ý đấu nối, câu móc hoặc mua bán điện, nước qua trung gian để tiếp tục hoạt động. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị cung cấp dịch vụ phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho UBND xã để phối hợp.

Theo UBND xã Hoài Đức, danh sách 322 công trình, cơ sở được sử dụng làm căn cứ để rà soát, phân loại, không đồng nghĩa toàn bộ các trường hợp này sẽ ngay lập tức bị ngừng cung cấp điện, nước. Các phòng chuyên môn được giao tiếp nhận kết quả từ các đơn vị cung ứng dịch vụ, tổng hợp và xác định những trường hợp thuộc diện áp dụng theo Điều 3 Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội. Với từng trường hợp đủ căn cứ, hồ sơ phải được hoàn thiện theo đúng trình tự, thời hạn quy định tại Điều 5 của Nghị quyết trước khi tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định áp dụng biện pháp.

Mạnh tay với các công trình, nhà xưởng vi phạm

Trên cơ sở các chủ trương và chỉ đạo của thành phố Hà Nội, UBND xã Hoài Đức đã triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn.

Các công trình nhà xưởng vi phạm tại khu vực Cao Xá, xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Sau khi hoàn thành tổng kiểm tra, UBND xã Hoài Đức sẽ không dừng ở việc thống kê số lượng công trình, cơ sở vi phạm mà tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý theo từng trường hợp, xác định lộ trình cụ thể theo tháng, quý. Cùng với xử lý các tồn tại, địa phương đặc biệt chú trọng ngăn vi phạm mới phát sinh.

Trước đó, như Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phản ánh, xã Hoài Đức là địa bàn đang đô thị hóa nhanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi diễn ra ở nhiều khu vực. Do đó, các công trình, nhà xưởng vi phạm về đất đai, xây dựng và PCCC cũng khá nhiều, trong đó chủ yếu là các vi phạm diễn ra từ trước thời điểm ngày 1-7-2025.

Ghi nhận tại các thôn Cao Xá, thôn Nội, thôn Yên Bệ, thôn Lưu Xá, tổ dân phố Trạm Trôi... có rất nhiều công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất động nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng và PCCC. Trong đó có nhiều nhà xưởng có diện tích lên tới hàng trăm m2 và công trình nhà ở rất kiên cố 3-4 tầng (nhà bê tông cốt thép).

Theo Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Hoài Đức Đỗ Khắc Định, các vi phạm sẽ được rà soát và xử lý triệt để theo từng đợt.

Trong đó, đợt tháng 10-2026, UBND xã Hoài Đức đã có thông báo tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 20 công trình vi phạm tại khu Đìa Giữa, thôn Cao Xá; khu Ụ Pháo, thôn Nội; xứ đồng Cổng Đa, khu Hậu Quốc, khu Cửa Khâu, thôn Đại Tự; xứ đồng Nội, thôn Yên Bệ; khu Tiếp khách, thôn Lưu Xá; khu đất ven Ao ngòi, khu đất phần trăm, khu Đồng Tu, khu Gò Đống, xứ đồng Bãi, thôn Cao Xá; khu Bồ Đàm, tổ dân phố Trạm Trôi...

Các vi phạm chủ yếu là công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất động nghiệp; biện pháp khắc phục hậu quả là phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm, thu dọn toàn bộ vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực vi phạm nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm.

Thời gian tới, xã Hoài Đức sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời, kiên quyết ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng và PCCC trên địa bàn.